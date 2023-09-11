«إي إف جي»: أسعار السجائر تدفع التضخم لتجاوز التوقعات خلال يوليو وأغسطس

قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين، ونائب رئيس قطاع البحوث فى «إى إف جى القابضة» إن قراءات التضخم في أغسطس جاءت أعلى من توقعاتهم البالغ نسبتها 36.7% وذلك للشهر الثانى على التوالي، مرجعًا ذلك إلى القفزات المتتالية فى أسعار السجائر، التى سجلت 7.5% فى يوليو، و 5.8% فى أغسطس.

وسجل معدل التضخم السنوى فى المدن نحو 37.4% مقارنة مع 36.5% خلال يوليو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقال الإحصاء إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 71.9 %على أساس سنوى فى أغسطس، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 57.6%.

وأضاف “أبو باشا” أن وتيرة الزيادات السعرية للسجائر تصاعدت منذ شهر إبريل الماضى وحتى أغسطس المنقضى بإجمالى 51%.

ولفت إلى أنه كان يتوقع بلوغ التضخم ذروته فى يونيو عند مستويات تتراوح من 35 إلى 36 % ليعاود التراجع، إلا أن القفزات القياسية فى الأسعار، خاصة منتجات التبغ ، حالت دون تحقق ذلك، مؤكدا أن سعر صرف الجنيه ما زال العنصر الأساسى فى معادلة التضخم.