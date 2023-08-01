«إي أف جي هيرميس» تقتنص 21.5% من تعاملات المؤسسات بالبورصة المصرية خلال 7 أشهر (جراف)

هيمنت شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية على 21.5% من تعاملات المؤسسات بالبورصة المصرية بقيمة 45.9 مليار جنيه، منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يوليو الماضي.

جاءت في المركز الثاني في تعاملات المؤسسات الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بنسبة 13.3%، بقيمة 28.4 مليار جنيه، تلاها ثالثا التجاري الدولي للسمسرة بواقع 11.3%، بقيمة 24 مليار جنيه.

ورابعا جاءت هيرميس لتداول للوساطة في الأوراق المالية بحصة 11.1%، بتعاملات قيمتها 23.6 مليار جنيه، وخامسا جاءت أرقام لتداول الأوراق المالية بنسبة 7.8%، بقيمة 16.7 مليار جنيه.