«إي أسواق مصر» تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر «جرو تك»

نجحت شركة “إى أسواق مصر” العاملة فى مجالات التجارة والتسويق الإلكترونى والتابعة لمجموعة “إي فايناس” للاستثمارات المالية والرقمية، – فى خلال شهر من الإطلاق الكلى لمنصة أجرى مصر أول منصة زراعية إلكترونية – أن تجتذب كبرى الشركات والمصنعين فى مختلف المجالات الزراعية للانضمام إلى منصة “أجرى مصر”.

يشار إلي أن أجري مصر هي أول شبكة زراعية رقمية متكاملة تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التخطيط والبنك المركزى والبنك الزراعى ومجموعة “إى فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية.

وخلال فترة قصيرة من إطلاق منصة “أجرى مصر” استطاعت أن تضم مجموعة ضخمة من كبرى شركات مدخلات الإنتاج الزراعى فى مختلف المجالات الزراعية ومن بينها شركة “شورى” للكيماويات الزراعية، و مجموعة شركات “وادى جروب ” إحدى كبريات الشركات العاملة فى مجالات الإنتاج الداجني والزراعة والتصنيع الغذائى، وشركة “إيفرجرو” للأسمدة، وغيرها من الشركات فى مختلف الأنشطة الزراعية من إنتاج زراعى وحيوانى وداجنى وسمكى، وقطاعات الإمداد والتمويل والتجارة والتغليف والتصنيع الزراعى فى دائرة متكاملة ضمن أول شبكة زراعية رقمية فى مصر.

وكان البدء بشركات مدخلات الإنتاج الزراعي هي أول خطوة وتعتبر الأهم لتحسين كفائة سلاسل الإمداد والتوريد وتحويلها إلى سلاسل قيمة مضافة حتى تصل مدخلات الإنتاج الزراعى إلى المزارعين بطريقة آمنة وسريعة وأكثر فعالية لضمان جودة المنتج النهائي والمساهمة فى تحقيق أقصى عائد للمزارعين.

ولمزيد من التفاعل مع القطاع الزراعي ( مزارعين ومنتجين)، حرصت شركة “إى أسواق مصر” على المشاركة بمنصة “أجرى مصر” فى معرض الأهرام الزراعى للتنمية والتكنولوجيا “جروتك” المقام فى الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2021 فى أرض المعارض بمدينة نصر، حيث التفاعل المباشر مع جمهور المتعاملين فى القطاع الزراعى والوصول إلى العملاء المستهدفين واكتساب كبرى شركات مدخلات الإنتاج الزراعي لتوصيلها إلى المزارعين من المصدر مباشرة، بالإضافه إلى التواصل مع المزارعين بشتى فئاتهم لتقديم خدمات المنصة.

وحضر افتتاح معرض الأهرام الزراعى للتنمية والتكنولوجيا “جروتك”، كل من السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وبخلاف التسويق الإلكترونى، تقدم منصة “أجرى مصر” ضمن منظومة الشبكة الزراعية الرقمية، عدد كبير من الخدمات بما فيها توصيل المنتجات من مصنعى مدخلات الإنتاج الزراعى إلى المزارعين، مع توفير العديد من طرق الدفع الإلكترونى سواء من خلال البطاقات أو المحافظ الإلكترونية أو من خلال التحصيل النقدي، فضلا ًعن طلب التمويل وتلقى الدعم عبر كارت الفلاح وكذلك شراء مدخلات الإنتاج وتسويق المنتجات النهائية.

وبذلك تساهم المنصة فى دعم سياسات الدولة للشمول المالى ودعم الاقتصاد عن طريق إتاحة فرص التصدير، فضلاً عن المساهمة فى رفع مستوى جودة الزراعة وتطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع فى مصر، وكذا المساهمة فى تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظام الإنتاج والتصنيع الزراعى والداجنى والحيوانى والسمكى.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، إن المجموعة تؤمن بأن القطاع الزراعى من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والذى إذا تم تطويره بشكل فعال باستخدام التكنولوجيا الرقمية وتفعيل الشمول المالى سيصبح أحد الركائز الأساسية لقيادة ودفع النمو الاقتصادى المصرى بمشاركة رئيسية من مجموعة “إى فاينانس” وشركاتها التابعة.

ولفت إلى جهود مجموعة “إي فاينانس” وشركاتها التابعة فى استغلال خبراتها وقدراتها للتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعى فى تعزيز وتمكين سلاسل القيمة ورفع كفاءة القطاع الزراعى بالمساعدة فى تطوير الجانب التكنولوجى والتجارى والمالى؛ لجعله أحد ركائز الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تطوير عمليات التمويل الرقمى والتجارة الإلكترونية داخل القطاع الزراعى.

وقال إسلام مأمون رئيس مجلس إدارة شركة “إي أسواق مصر”، إن جهود “إى أسواق مصر” تهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة للقطاع الزراعى من خلال توفير خدمات القيمة المضافة للقطاع بما يساعد فى تحقيق الأمن الغذائي الذى هو أحد أهداف التنمية المستدامة لمصر2030، وفى سبيل ذلك تستخدم التجارة الإلكترونية كطريقة غير تقليدية لتطوير القطاع الزراعى المصرى، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف أن خدمات “أجرى مصر” التى ستوفرها للقطاع الزراعى المصرى سوف تساعد المزارعين على تحسين جودة منتجاتهم النهائية، كما تساعدهم فى تحقيق عوائد وأرباح أعلى بمختلف الأنشطة والمجالات الزراعية بما يخلق مزيد من فرص العمل والتطوير للريف المصرى وبما يتماشى مع خطة الدولة من إطلاقها مشروع حياة كريمة الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى بكافة جوانبه.

و”إي أسواق مصر” إحدى الشركات التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وخلال فترة قصيرة استطاعت إنجاز العديد من المشروعات، حيث شاركت فى إنشاء أول منظومة زراعية رقمية فى مصر وقد طوّرت وتدير منصة “أجرى مصر” ضمن الشبكة الزراعية الرقمية، كما أنشأت منصة “أيادى مصر” لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، وأطلقت نظام الحجز الإلكترونى لتذاكر متحف الحضارة، فضلاً عن إنشاءها منصة “كنوز” لتسويق المستنسخات الأثرية.