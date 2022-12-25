«إي أسواق» توقع شراكة مع «ريدي بارتس» التابعة لمجموعة غبور أوتو

وقّعت شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “إى أسواق مصر” التابعة لمجموعة “إى فاينانس للاستثمارت المالية والرقمية”، مذكرة تفاهم مع شركة ريدي بارتس التابعة لمجموعة “غبور أوتو”.

وذلك لعرض وتسويق منتجات “ريدي بارتس” من قطع غيار وإكسسوارات سيارات على منصة “أسواق مصر” الإلكترونية التابعة لشركة “إي أسواق مصر”.



وتضمنت الاتفاقية، إتاحة ملحقات وقطع غيار “ريدي بارتس” على منصتي التجار B2B ومنصة المستهلك B2C بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية للشراء.

كما ستتيح التوصيل من خلال منصة “أسواق مصر” الإلكترونية؛ وذلك بتضمين المنصة لمتجر إلكتروني خاص بشركة ريدي بارتس “غبور أوتو”، والذي سيتم إنشاؤه لعرض جميع قطع غيار وإكسسوارات الشركة على منصة “أسواق مصر” الإلكترونية التي سيتم إطلاقها رسمياً خلال الربع الأول من عام 2023.



وتعتمد منصة “أسواق مصر” الإلكترونية -التي تم إطلاق التشغيل التجريبي لها- على تطوير سلاسل الإمداد وتحديثها حتى تصبح سلاسل قيمة مضافة عن طريق التجارة الإلكترونية، وذلك عن طريق توفير كافة المنتجات ابتداءً من المنتجات الأولية والمنتجات التامة وصولاً إلى منتجات الشركات التجارية والمصانع، كما توفر المنصة تسهيلات الدفع الإلكتروني بمختلف أشكاله.

بالإضافة إلى برامج التمويل إلكترونية لإتاحة فرصة أكبر لوصول منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى لأكبر قاعدة من العملاء داخل مصر وخارجها.



وأعرب محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة ريدي بارتس “غبور أوتو”، عن سعادته بهذا التعاون والذي سيكون نافذة كبيرة لتسويق منتجات الشركة فى السوق الإلكتروني.

وأضاف أن سوق التجارة الإلكترونية فى مصر واعدة وبفضل تكنولوجيا التشغيل من منصة “أسواق مصر” سيتم فتح أسواق جديدة محلياً ودولياً لهذا القطاع الاستراتيجي من المنتجات.



ومن جانبه أعرب إسلام مأمون العضو المنتدب لشركة “إى أسواق مصر”، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة “غبور أوتو” وأنه أصبح بإمكان المنصة إضافة منتجات وقطع غيار السيارات والمركبات بما يساعد على تسويق منتجات “غبور أوتو” بأفضل طريقة ممكنة ووصولها لأكبر شريحة من التُجار والمستهلكين بأفضل الأسعار مع تطبيق أسهل الإجراءات.



ومن جهته كشف محمود عثمان رئيس قطاع التجارة الإلكترونية بشركة “إي أسواق مصر”، أن شركة “غبور أوتو” ستكون الراعي الاستراتيجي لمبيعات قطاع إكسسوارات وقطع غيار السيارات وسيتم تنسيق العديد من الأنشطة المشتركة من أجل رقمنة المبيعات للتجار والمستهلكين لهذة المنتجات.