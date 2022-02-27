«إي آند» الإماراتية تخطط للتوسع فى أسواق جديدة بأفريقيا وأوروبا وآسيا

المجموعة تقسم أنشطتها إلى إي آند لايف التي تركز على خدمات المستهلكين وإي آند إنتربرايز لتقديم الخدمات الرقمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند الإماراتية للاتصالات e&، التي كانت تُعرف سابقا باسم اتصالات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن شركته تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة بأفريقيا وأوروبا وآسيا وفي مجالات خارج قطاع الاتصالات مثل التكنولوجيا المالية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتحفيز النمو، بحسب وكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند e& حاتم دويدار في مقابلة إن الشركة تبحث مجموعة من الاحتمالات، منها مشروعات مشتركة محتملة وصفقات استحواذ وإدراج شركات تابعة لها، غير أنها تريد الاحتفاظ بالسيطرة على جميع وحداتها.

رئيس إي آند: الاتصالات نشاط جيد

وقال دويدار “في حين أن الاتصالات نشاط جيد، ونحن ما زلنا نركز على الاتصالات كونها بالنسبة لنا مصدر جيد لدر السيولة، النمو على المدى الطويل يحتاج أن يكون من خلال التوسع”.

وقال “في مجال الاتصالات، نتطلع إلى توسع جغرافي” باستكشاف أسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا مع وجود مجال للنمو والاستقرار السياسي والقواعد التنظيمية القوية. ولم يحدد أيا من الأسواق المستهدفة بالاسم.

المجموعة تقسم أنشطتها إلى إي آند لايف التي تركز على خدمات المستهلكين وإي آند إنتربرايز لتقديم الخدمات الرقمية

قسمت المجموعة أنشطتها إلى إي آند لايف التي تركز على خدمات المستهلكين وإي آند إنتربرايز لتقديم الخدمات الرقمية للحكومات والشركات وذراع الاتصالات اتصالات، والتي قال دويدار إنها تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية.

كما أسست إي آند كابيتال لقيادة صفقات الاستحواذ والاندماج.

وقال دويدار إنه من المقرر تقديم تفاصيل لمقدار مساهمة كل وحدة إلى المستثمرين “خلال أشهر قليلة”. وقال إن إجمالي نمو الإيرادات في إي آند بلغ ثلاثة بالمئة في 2021، فيما نمت إي آند إنتربرايز 17 %، مضيفا أنه يتوقع أن يتسارع النمو.

مشروعات مرتقبة فى مصر

وقال : “نستعد للإعلان عن بعض الأمور الأخرى قريبا في مصر” وكذلك في باكستان. وأضاف أن ما سيتم الإعلان عنه في مصر سيكون مرتبطا بقطاع التكنولوجيا المالية.

وقال إن الشركة منفتحة على صفقات محتملة مع مزودي خدمات اتصالات كبار آخرين.

وأعلنت مجموعة إي آند e& مؤخرا عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بتحقيق معدلات نمو في الارباح 3.2% لتسجل 9.3 مليار درهم.

نمو الإيرادات الموحدة خلال العام 2021 إلى 53.3 مليار درهم

وكشفت المجموعة، في بيان صحفي وصل “المال”، عن نمو الإيرادات الموحدة لـe& (مجموعة اتصالات) خلال العام 2021 إلى 53.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة مبلغ 9.3 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2 % أيضا.

وبلغت أرباح إي آند e& الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 26.7 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 1.0%، وبهامش أرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 50%.

وخلال عام 2021، وصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات إلى 12.7 مليون مشترك، في حين ارتفع إجمالي عدد المشتركين إلى 159 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 3.0% مقارنة بالعام السابق، وفقا للبيان الصحفي.