أسواق عربية

«إي آند» الإماراتية تخطط للتوسع فى أسواق جديدة بأفريقيا وأوروبا وآسيا

المجموعة تقسم أنشطتها إلى إي آند لايف التي تركز على خدمات المستهلكين وإي آند إنتربرايز لتقديم الخدمات الرقمية
أحمد فراج 11:43 ص, الأحد, 27 فبراير 22 11:43 ص, الأحد, 27 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند الإماراتية للاتصالات e&، التي كانت تُعرف سابقا باسم اتصالات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن شركته تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة بأفريقيا وأوروبا وآسيا وفي مجالات خارج قطاع الاتصالات مثل التكنولوجيا المالية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتحفيز النمو، بحسب وكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند e& حاتم دويدار في مقابلة إن الشركة تبحث مجموعة من الاحتمالات، منها مشروعات مشتركة محتملة وصفقات استحواذ وإدراج شركات تابعة لها، غير أنها تريد الاحتفاظ بالسيطرة على جميع وحداتها.

رئيس إي آند: الاتصالات نشاط جيد

وقال دويدار “في حين أن الاتصالات نشاط جيد، ونحن ما زلنا نركز على الاتصالات كونها بالنسبة لنا مصدر جيد لدر السيولة، النمو على المدى الطويل يحتاج أن يكون من خلال التوسع”.

اقرأ أيضا  صندوق الاستثمارات السعودي يدرس تعظيم عوائد حصته في أرامكو

وقال “في مجال الاتصالات، نتطلع إلى توسع جغرافي” باستكشاف أسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا مع وجود مجال للنمو والاستقرار السياسي والقواعد التنظيمية القوية. ولم يحدد أيا من الأسواق المستهدفة بالاسم.

المجموعة تقسم أنشطتها إلى إي آند لايف التي تركز على خدمات المستهلكين وإي آند إنتربرايز لتقديم الخدمات الرقمية

قسمت المجموعة أنشطتها إلى إي آند لايف التي تركز على خدمات المستهلكين وإي آند إنتربرايز لتقديم الخدمات الرقمية للحكومات والشركات وذراع الاتصالات اتصالات، والتي قال دويدار إنها تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث القيمة السوقية.

كما أسست إي آند كابيتال لقيادة صفقات الاستحواذ والاندماج.

وقال دويدار إنه من المقرر تقديم تفاصيل لمقدار مساهمة كل وحدة إلى المستثمرين “خلال أشهر قليلة”. وقال إن إجمالي نمو الإيرادات في إي آند بلغ ثلاثة بالمئة في 2021، فيما نمت إي آند إنتربرايز 17 %، مضيفا أنه يتوقع أن يتسارع النمو.

اقرأ أيضا  «اتصالات» تخطط للتحول إلى منصة شاملة للتكنولوجيا بعد إطلاق علامتها الجديدة

مشروعات مرتقبة فى مصر

وقال : “نستعد للإعلان عن بعض الأمور الأخرى قريبا في مصر” وكذلك في باكستان. وأضاف أن ما سيتم الإعلان عنه في مصر سيكون مرتبطا بقطاع التكنولوجيا المالية.

وقال إن الشركة منفتحة على صفقات محتملة مع مزودي خدمات اتصالات كبار آخرين.

وأعلنت مجموعة إي آند e& مؤخرا عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بتحقيق معدلات نمو في الارباح 3.2% لتسجل 9.3 مليار درهم.

اقرأ أيضا  أرباح «إي آند» تقفز إلى 9.3 مليار درهم خلال 2021

نمو الإيرادات الموحدة خلال العام 2021 إلى 53.3 مليار درهم

وكشفت المجموعة، في بيان صحفي وصل “المال”، عن نمو الإيرادات الموحدة لـe& (مجموعة اتصالات) خلال العام 2021 إلى 53.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة مبلغ 9.3 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2 % أيضا.

وبلغت أرباح إي آند e& الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 26.7 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 1.0%، وبهامش أرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 50%.

وخلال عام 2021، وصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات إلى 12.7 مليون مشترك، في حين ارتفع إجمالي عدد المشتركين إلى 159 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 3.0% مقارنة بالعام السابق، وفقا للبيان الصحفي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

رغم خسارتها 4% خلال الأسبوع..استقرار أسواق الأسهم في الإمارات

أحمد فراج 6:06 م, الجمعة, 25 فبراير 22

إطلاق الخط البحري التجاري بين الجزائر وموريتانيا

المال - خاص 3:39 م, الجمعة, 25 فبراير 22

الأسهم الخليجية تعمق خسائرها في ختام تعاملات الخميس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

أيمن عزام 5:45 م, الخميس, 24 فبراير 22

صندوق الاستثمارات السعودي يدرس تعظيم عوائد حصته في أرامكو

أيمن عزام 10:48 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

بورصات الخليج تغلق الأربعاء متباينة وتراجع الأسهم السعودية

أيمن عزام 7:36 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

الأسهم في الخليج تغلق متباينة الثلاثاء وسط آمال وقف التصعيد في أوكرانيا

أيمن عزام 6:24 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22