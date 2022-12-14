«إيڤا فارما» توقع اتفاقية مع «إيلي ليلي» العالمية لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكري بمصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة “إيفا فارما” للصناعات الدوائية، وشركة “إيلي ليلي” العالمية للأدوية للتعاون في مجال توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكري في مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

حضر توقيع الاتفاقية اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء المواحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، ودانيال روبنستين، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية بجمهورية مصر العربية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة ” إيڤا فارما”، والسيد أنطونيو آلاس، الرئيس والمدير العام لشركة “إيلي ليلي” العالمية للأدوية لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وعلى هامش التوقيع، قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين الصناعات الطبية وتشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات، ولفت إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات في القطاع الطبي.

وأضاف “زيدان”، في هذا الإطار، أن الهيئة المصرية للشراء الموحد قامت بالتنسيق مع شركة “إيفا فارما” للصناعات الدوائية لإبرام اتفاقية تعاون مع شركة “إيلي ليلي” العالمية للادوية، لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكري في مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة “إيفا فارما” أن الأشخاص المصابون بمرض السكري في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يواجهون تحديات يومية في الوصول للعلاج، معربا عن سعادته بالتعاون مع شركة “إيلي ليلي”، لتوفير الأدوية المطلوبة.

وأضاف: نهدف إلى علاج مليون مريض على الأقل بحلول عام 2030 ممن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة، من خلال الاستفادة من تواجد الشركة القوي في القارة الأفريقية والصناعات الدوائية المتطورة التي تتميز بها مصانع الشركة، فضلا عن الشراكة مع شركة ” إيلي ليلي” ذات الخبرة الكبيرة والمتعمقة في رعاية مرضى السكري.

وأوضح أنطونيو آلاس أنه لأول مرة ستقوم شركة “إيلي ليلي” بتزويد شركة “إيفا فارما” بالمادة الفعالة “API” المستخدمة في عملية تصنيع الإنسولين بسعر مخفض، إضافة الى نقل التكنولوجيا لدعم القدرة التصنيعية للشركة على عمل التركيبات والتصنيع المحلي ثم التعبئة النهائية للقوارير وخراطيش الأنسولين، مما يجعل الشركة شركة تصنيع موثوقة لهذه المنتجات المنقذة للحياة في إفريقيا.

وقال أنه من المتوقع أن تبدأ شركة “إيفا فارما” في توزيع الإنسولين، الأفريقي الصنع، في غضون 18 شهرًا، وأن يصل إلى حوالي مليون شخص سنويًا بحلول عام 2030، لافتا إلى أن هذا التعاون هو جزء من مبادرة “ليلي 30 X 30″، والتي تهدف إلى إتاحة الرعاية الصحية الجيدة لنحو 30 مليون شخص سنويًا من الذين يعيشون في مناطق محدودة الموارد، وذلك بحلول عام 2030.