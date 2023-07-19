«إيچيك للمصاعد الكهربائية» تعتزم التصدير للأسواق العربية والأفريقية

أوضح المهندس ثامر الريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية “إيچيك”، أن القائمين على الشركة يتطلعون إلى تصدير المصاعد الكهربائية للخارج خاصةً الأسواق العربية والأفريقية.

وأعرب عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي.

بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المصاعد المنتجة بمصنع “إيچيك” تبلغ 40% ويتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.

وذلك في إطار الجولة التفقدية لوزيري “الإسكان، والإنتاج الحربي”، لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية “إيچيك”.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي بالجولة التفقدية من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

بحضور محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مدحت شكري رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) والمهندي عزت عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي).

بالإضافة إلى حضور محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر التفقد كل من عبد المجيد آل الشيخ؛ الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة وحسام حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية.

«الجزار»: حريصون على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز سبل دعم الصناعات المصرية

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أن توجيهات القيادة السياسية، تؤكد ضرورة دعم الصناعات المصرية، وتعظيم المكون المحلى للوصول إلى التصنيع الكامل للمنتجات.

وأكد على ضرورة توطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالصناعات المختلفة، التى تحتاج إليها الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية، علاوة على وضع خطط لتصنيع قطع الغيار محلياً، وتوفير فرق عمل للصيانة المتخصصة، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم شركات القطاع الخاص، وتقدم لها التسهيلات اللازمة، لدعم الصناعات الوطنية، وتوفير فرص العمل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج مختلف احتياجات قطاع التشييد والبناء، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت وزير الإسكان إلى أن السوق المصرية قادرة على استيعاب حجم الإنتاج لمختلف المكونات الداخلة فى قطاع التشييد والبناء، كما أن موقع مصر يؤهلها لتصدير تلك المنتجات للسوق العربية والإفريقية، وتوفير احتياجات المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية العاملة فى الدول العربية والإفريقية.

كما أكد على أهمية إنشاء مركز بحثى، للعمل على التطوير المستمر لمختلف الصناعات والمكونات الداخلة فى قطاع التشييد والبناء، ومواكبة أحدث التكنولوجيات الحديثة فى هذا المجال، للوصول إلى منتجات عالية الجودة، تكون قادرة على المنافسة فى السوق المحلية، والأسواق العربية والإفريقية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار، وخدمة ما بعد توفير وتركيب المنتجات.

منتجات مصنع إيچيك

من جانبه، صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ محمد عيد بكر، أن مصنع المصاعد الكهربائية بشركة “إيجيك” يقوم بإنتاج مكونات المصاعد الكهربائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن تلك المكونات تتضمن الكابينة بمشتملاتها من أرضية وسقف وأجناب، والشاسيهات الخاصة بكادر التقل وقاعدة الماكينة، علاوة على صلب الزهر الخاص بوزن الكابينة.

كما تتضمن الكوابيل الخاصة بدلائل الحركة والأبواب، وحلوق الأبواب والضلف، إلى جانب تجميع وحدة الكنترول، ولوحة المفاتيح، بالإضافة إلى الضفائر الكهربائية بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، وكذا صندوق التروس.