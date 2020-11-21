«إيون» تطلق منتجًا للتأمين على الهجمات الإلكترونية بقيمة 70 مليون دولار

أطلق وسيط التأمين وإعادة التأمين العالمي ايون Aon ، منتج جديد مصمم لحماية معيدي / شركات التأمين من الأحداث السيبرانية المنهجية والكارثية بالتعاون مه شركة Limited (HSCM)

ويسمح منتج التأمين الجديد الذى أطلقته ايون بحدود تغطية تصل إلى 70 مليون دولار ويوفر الحماية ضد زيادة الخسائر التى تسببها الهجمات الالكترونية – السيبرانية – المجمعة على الميزانيات العمومية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين

20 مليون دولار حجم أقساط السوق الإلكترونية المتوقعة

ويستمر سوق التأمين الإلكتروني في التوسع مع زيادة الهجمات الالكترونية بعد تفشى فيروس كوورونا وتزايد العمل من المنزل مع توقع أن تصل أقساط التأمين إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2025.

ولكن بينما تلعب شركات التأمين دورًا مهمًا في توفير التغطية السيبرانية للشركات لحماية أصولها ، فإن الطلب على توفير إعادة التأمين التقليدية لمواجهة الخطر يواجه تحديًا.

وتنص شركة ايون Aon على أن منتجها الجديد يمكّن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين من إعادة التفكير في الوصول إلى رأس المال

من خلال مصدر جديد للقدرة والحماية البديلة من الأطراف الثالثة أو الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS) من أسواق رأس المال.

وأكّدت شركتا Aon ايون و HSCM الإتمام الناجح للصفقة الأولى ويوضح الوسيط أن المنتج منظم لحماية التنازل من تأثيرات خسائر السوق الإلكترونية الكارثية الناشئة عن أحداث مثل البرامج الضارة ذاتية الانتشار أو برامج المسح أو رفض الخدمة الموزع أو الانقطاع الكبير أو إلغاء الشهادة.

وعلق لوك فورد كيلى الرئيس الدولي لقسم Cyber ​​في شركة Aon’s Reinsurance Solutions قائلاً، بالإضافة إلى زيادة نشاط المطالبات في سوق الإنترنت، أكدت الأزمة العالمية الحالية على الحاجة إلى شركات التأمين والإعادة لحماية الأحداث المنهجية.

ولفت الى أننا من نمكّن شركات النقل من اجتياز أشكال جديدة من التقلبات من خلال توسيع أسواق إعادة التأمين الإلكتروني والأسواق الرجعية لمعالجة التعرض النظامي الكامن لهذا الخطر.

المنتج يساهم فى نقل الخطر وتخفيف العبء الكارثى له

وتتيح لنا منهجيتنا تطوير تعريفات الأحداث التي تحقق الوضوح والثقة لجميع الأطراف. إلى جانب النهج متعدد النماذج من فريق التحليلات السيبرانية المخصص لـ ايون ،

فقد مكّننا ذلك من تطوير منصة مع HSCM تسمح لأسواق رأس المال بالمشاركة في قطاع الإنترنت سريع النمو، بطريقة تعمل لصالح كل من الوسطاء والمستثمرين، والأهم من ذلك التي تمكن المستثمرين من تمويل حدود لم يسبق رؤيتها في هذا المجال.

وأضاف إدوارد فون هيربرشتاين ، الشريك ومسؤول الاكتتاب الرئيسي (CUO) ، HSCM Bermuda: نحن متحمسون لمساعدة المتبرعين في نقل مخاطرهم الإلكترونية، من خلال هذا الهيكل المبتكر والصديق لمعايير العمل الدولية مع شركة إيون.

و هذا مثال رائع على أسواق التأمين و ILS التي تقدم حلول تحويل المخاطر للأصول غير الملموسة ، وهي منطقة من السوق حيث نتوقع أن نرى عددًا متزايدًا من الفرص في السنوات المقبلة