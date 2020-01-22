«إيوان للتطوير» تضخ 2 مليار جنيه خلال العام الحالى

قال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة “إيوان للتطوير العقارى” أنها حققت مبيعات بقيمة 7.5 مليارات جنيه بمشروع “ماجادا” بالعين السخنة خلال 2019،لافتا الي أنها تستهدف تحقيق مبيعات بالمشروع تتجاوز %25 بنهاية العام الجاري.

وتوقع ان تبلغ الخطة الاستثمارية للشركة بجميع مشروعاتها 2 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل مليار ونصف فى 2019.

وأشار الي ان الشركة ستشارك بمعرضين عقاريين خلال الفترة المقبلة، أحدهما بدبي نهاية يناير الحالي، والآخر بالرياض بداية فبراير القادم ، مؤكدا علي أهمية المشاركة في المعارض العقارية الداخلية والخارجية.

وأكدعلى زيادة أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بنسبة %15 بعد انتقال الوزارات الحكومية بها، لافتا الي أن تلك الزيادة فى الأسعار تمثل منطق جذب حقيقة للعملاء توفر لهم فرصا لاستثمار أموالهم فى وحدات سكنية وإدارية.

يذكرأن الشركة بدأت نشاطها فى قطاع التطوير العقارى منذ 2005 ، عندما قررت استغلال خبراتها فى قطاع الإنشاءات، الذى نفذت به المشروعات الكبرى لصالح كبار المؤسسات والشركات.

كما قامت بإنشاء كيان جديد، للقيام بمهمة التطوير العقارى ووضع استراتيجيته متكاملة فى تنفيذ مشروعات مبتكرة تمثل إضافة للسوق المحلية، وكان أولها تنفيذ مبنيين إداريين بالقرية الذكية بالقطاع المالى وبالمنطقة التكنولوجية.

ويذكر أن الشركة بدأت نشاطها فى قطاع التطوير العقارى منذ 2005 ، عندما قررت استغلال خبراتها فى قطاع الإنشاءات، الذى نفذت به المشروعات الكبرى لصالح كبار المؤسسات والشركات، وقامت بإنشاء كيان جديد، للقيام بمهمة التطوير العقارى وضع فى استراتيجيته تنفيذ مشروعات مبتكرة تمثل إضافة للسوق المصرية، وكان أول المشروعات التى قامت بها الشركة مبنيين إداريين فى القرية الذكية بالقطاع المالى وبالمنطقة التكنولوجية.