إيوان للاستثمار والتنمية تستهدف في 2018 قيمة مبيعات 4 مليارات جنيه

بدور إبراهيمأعلنت شركة إيوان للاستثمار والتنمية أنها تستهدف في عام 2018 قيمة مبيعات تصل إلى 4 مليارات جنيه.جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم للشركة لإعلان عن خططها الاستثمارية في السوق المصري في إطار احتفالها بمرور 15 عام على تأسيسها، واستمرار مساهماتها الفعالة في تلبية الطلب العقاري في مصر.حض

بدور إبراهيم

أعلنت شركة إيوان للاستثمار والتنمية أنها تستهدف في عام 2018 قيمة مبيعات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم للشركة لإعلان عن خططها الاستثمارية في السوق المصري في إطار احتفالها بمرور 15 عام على تأسيسها، واستمرار مساهماتها الفعالة في تلبية الطلب العقاري في مصر.

حضر المؤتمر المهندس، وليد مختار-الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية؛ ومصطفى صلاح-رئيس القطاع التجاري، و أعضاء الإدارة التنفيذية ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وتعليقاً على ذلك، يقول المهندس، وليد مختار-الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية: “نحتفل اليوم بمرور 15 عاماً على تأسيس إيوان للاستثمار والتنمية حيث شهدت هذه السنوات سلسلة من الإنجازات الهامة التي نفخر بها”.

وأضاف “نموذج أعمال إيوان للاستثمار والتنمية المتميز يعمل على خلق مجتمعات عمرانية تتمتع بالتكامل والاستدامة”.

وتابع “تتمتع مشروعات الشركة بنسبة عالية من الإشغال تتخطى 75% في جميع مشروعاتنا المسلمة، وهو ما يؤكد أننا نلبي طلب حقيقي للعملاء الذين يشترون وحداتنا بغرض السكن أو ممارسة أنشطتهم التجارية”.

تجدر الإشارة أن محفظة مشروعات ايوان للاستثمار والتنمية تتضمن 7 مشروعات سكنية و10 مشروعات تجارية . في الوقت نفسه، تستهدف الشركة تحقيق نمو في حجم أعمالها ومشروعاتها بنسبة 100% خلال العام الحالي 2018 مقارنة بعام 2017.

ويضيف مختار: “بلغ حجم استثماراتنا في 2017 حوالي مليار جنيه وحققنا مبيعات وصلت إلى 2 مليار جنيه. أما في 2018، تستهدف الشركة ضخ استثمارات اجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه، ومضاعفة حجم المبيعات إلى 4 مليار جنيه.

وتابع “هذه الأرقام تؤكد رغبة الشركة في تحقيق التوسع السوقي ومضاعفة حجم أعمالها السنوية كمنافس قوي على ريادة القطاع العقاري في مصر”

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلنت الشركة عن ملامح استراتيجيتها في السوق المصري خلال الفترة القادمة، والتي تستهدف من خلالها أنّ تصبح واحدة من أبرز ثلاث شركات في قطاع التطوير العقاري خلال السنوات الخمس القادمة. ومن المقرر أن تُعلن إيوان قريباً عن إطلاق أحدث مشروعاتها على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، هذا بالإضافة لخططها الهادفة لتوسيع محفظة مشروعاتها العقارية في منطقة شرق القاهرة والبدء في تطوير مشروعات جديدة بالمنتجعات السياحية في أهم المدن المصرية.

وشهد المؤتمر أيضاً عرضاً تقديمياً مفصلاً لمشروعات الشركة القائمة ومن بينها مشروع جيرة في مدينة الشيخ زايد الذي يضم فيلات وتاون هاوس وتوين هاوس، إلى جانب نادي رياضي ومساحات تسوق تجارية لتلبية كافة احتياجات السكان. يجمع المشروع بين الحداثة والفخامة، حيث تم إقامته وتشطيبه باستخدام مواد حديثة ومتنوعة ، وتم تسليمه في 2013.

ومن المشروعات الأخرى التي تم استعراضها مشروع جوار الذي يُعد امتداداً لمشروع جيرة، وهو مشروع للشقق السكنية كاملة المرافق لتناسب أذواق واحتياجات العملاء المتنوعة. يضم المشروع أيضاً ممرات للجري والمشي، وحمامات السباحة، ومناطق مخصصة للأطفال وممارسة الرياضة، ومساحات تجارية وتم تسليمه في 2013.

أما عن باقي مشروعات الشركة فتتضمن مشروع أتريو في قلب مدينة الشيخ زايد، ومشروع ألما الذي يتميز بموقعه المتميز في مدينة الشيخ زايد أيضا و كذلك مشروع جدار وهو مشروع سكني في 6 أكتوبر، والبدأ في تسليمه قبل الموعد باربعة أشهر ، وهذا بحد ذاته إنجاز متميز في السوق العقاري المصري. مثل هذه الإنجازات نابع من التزام الشركة القوي لعملائها, الذين هم أساس ومحور اعمال شركة إيوان.



