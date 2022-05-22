«إيوان العقارية» تضم خبرات جديدة لمجلس الإدارة لتنفيذ رؤية الشركة المستقبلية

أعلنت إيوان الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والعمراني ، عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليقود الشركة في الفترة القادمة التي سوف تشهد إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة التي تحمل علامة إيوان المميزة منذ قرابة العشرين عاما في السوق العقاري المصري.

وسيستمر المهندس وليد مختار في قيادة الإدارة التنفيذية للشركة كعضو منتدب ورئيس تنفيذي وسوف يتولى المهندس إيهاب مختار رئاسة مجلس الإدارة الجديد ليستمر المهندسان وليد مختار وإيهاب مختار في قيادة الشركة التي تشاركا في تأسيسها في بداية الألفية الجديدة.

ويضم تشكيل المجلس الجديد مجموعة من قادة الأعمال ورواد القطاع العقاري والاستثماري والقانوني لمجلس إدارتها في إطار سعي الشركة نحو استقطاب العديد من الخبرات المتميزة للشركة ويتولى المجلس الجديد مهمة مساعدة الشركة للمضي قدماً في توجهاتها الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن تقديم المشورة بشأن التطورات الكبيرة التي تشهدها السوق العقاري.

وبموجب القرار الجديد، ينضم إلى لمجلس إدارة شركة ايوان للتطوير العقاري كلا من أحمد الشرقاوي الشريك المؤسس لمكتب شرقاوي سرحان للمحاماة والمهندس عمرو محمد أبو علم ورئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة لوتس للاستثمارات وعضو مجلس الأعمال الكندي المصري وهشام حمزة الخبير المالي.

وأعلن المهندس إيهاب مختار رئيس مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لـ إيوان متزامنة مع تغييرات وتحديات كبيرة في السوق العقاري المصري والمنطقة ككل وهو ما يتطلب فكرا جديدا مبتكرا بالإضافة للالتزام بتقاليد إيوان العريقة من تقديم منتجات عقارية ذات جودة عالية وأفكار جديدة.

كما وجه المهندس إيهاب الشكر لمجلس الإدارة السابق برئاسة محمد ماهر علي الدور الكبير الذ قاموا به في الفترة السابقة وخصوصا تحديات فترة وباء كورونا والوصول بالشركة لبر الأمان.

وأعرب المهندس ولید مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان عن سعادته البالغة بانضمام هذه الخبرات المتميزة لمجلس إدارة الشركة مؤكدا أن السوق العقاري المصري هذه الأيام يشهد طفرة كبيرة وهو ما شجع الشركة على دراسة طرح مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة.

وذلك استمرارًا لخطتها التوسعية التي بدأتها في الأونة الأخيرة والسعي نحو تنفيذ خطط تستهدف تصدير العقارات في الفترة القادمة تماشيا مع رؤية وتوجهات الدولة. خاصة وأن محفظة الشركة تتضمن مشروعات سياحية وتجارية وإدارية في غرب القاهرة والعين السخنة.

وعبر هشام حمزة عن سعادته بالانضمام لمجلس إدارة شركة إيوان مؤكدا ” أن المهمة جديرة بالاهتمام ونسعى جميعا لتطبيق أفكار جديدة خارج الصندوق في الفترة القادمة ومن خلال خبراتي اسعي لأستهدف الصناديق العقارية في الخارج فهي فرصة كبيرة لتصدير العقار وهي فرصة مهمة لزيادة مبيعات العقارات خارج مصر.

وأضاف، تماشيا مع سياسة الدولة حيث أن هذه الصناديق تستحوذ على 50% من مبيعات العقار عالميًّا والخبرات الجديدة الموجودة في المجلس حاليا تجعل الشركة قادرة على المضي قدما في تحقيق هذا الأمر”.

وشكر أحمد الشرقاوي مجلس إدارة شركة إيوان علي ثقتهم مؤكدا أن السوق العقاري المصري يشهد طفرة كبيرة بوجود عدد كبير من مدن الجيل الرابع وهو ما يستوجب علينا التفكير في المستقبل وتنفيذ مشروعات تعتمد في الأساس علي مصادر الطاقة المتجددة والمدن صديقة البيئة بجانب دراسة الدخول في شراكات مميزة وذلك من أجل تنفيذ مشروعات متميزة تليق باسم الشركة.

وأضاف عمرو محمد أبو علم أن شركة إيوان لديها خطط طموحة خلال الفترة القادمة والخبرات الكبيرة التي تم ضمها لمجلس الإدارة تهدف لتقديم رؤية جديدة، خاصة وأننا نأمل في عمل شراكات متميزة مع الصناديق العقارية وجذب المزيد من الاستثمارات واستهداف شرائح جديدة للمشروعات.