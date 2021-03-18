«إيه سي جي سي بي إي» تعلن تفاصيل معرض ومؤتمر «ذا ريل جيت»

نظمت شركة “إيه سي جي سي بي إي” مؤتمراً صحفيا للإعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر “ذا ريل جيت” للعقارات والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الفترة من 25 – 27 مارس 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتضمن المؤتمر كافة تفاصيل المعرض، من خلال تحالف بين شركة إيه سي جي آى تي إف – المتخصصة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات – وشركة كولدويل بانكر مصر للاستشارات العقارية.

وسلط المؤتمر الضوء على كافة فعاليات المعرض والمؤتمر الذي يتيح فرص استثمارية كبرى طبقا لما تشهده سوق العقارات المصرية من تطور مستمر، بفضل الطلب المستمر على العقارات، خاصة فى خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة المصرية ضمن استراتيجية التنمية المتكاملة ورؤية مصر 2030، والتى تعتبر شركات التطوير العقاري جزء منها فى ظل حجم المشروعات العقارية المنتشرة في ربوع مصر وخاصة فى المناطق الجديدة ومدن الجيل الرابع.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن مشاركة أكثر من 38 عارضا يمثلون كبرى شركات التطوير العقاري وهي: سوديك، إعمار مصر، بالم هيلز، ماونتن فيو، مصر إيطاليا العقارية ، صروح للتطوير العقاري، لاند مارك للتطوير العقاري، آكام مصر للتطوير العقاري، التعمير العربية ، الأهلي صبور للتنمية العقارية، إنرشيا العقارية، أورا ديفلوبرز.

كما تم الإعلان عن مشاركة شركة بري ديفيلوبمنتس، تطوير مصر، خزام للتطوير العقارى، ذا ووتر واي للتطوير العقارى ، فاوندرز، البروج، كريو للتطوير العقاري، ليفينج ياردز للتطوير العقاري ، مراكز للاستثمار العقاري، نيو سيتى للتنمية العقارية، وغيرها.

وسيتيح المعرض فرصة لعرض ممشروعات المطورين المختلفة فى شتى أنحاء الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة لتعكس بصورة واضحة مستقبل العقار في مصر خلال السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يصل عدد زائرى المعرض بنسختيه الافتراضية والواقعية ما يقرب من 20 ألف زائر.

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن تفاصيل أكثر تخص نادي الاستثمار والذى سيتم اطلاقه خلال معرض ومؤتمر “ذا ريل جيت” بحضور المطورين المحليين والمستثمرين الدوليين والذي سيجمع أكثر من 25 خبيراً استشارياً دولياً ومستثمرين أجانب، لبحث فرص الاستثمارات الجديدة سواء على مستوى الاستثمار المحلى أو الأجنبى.

وفي هذا الصدد قال أحمد غزي رئيس شركة إيه سي جى أي تي إف، إن إقامة معرض “ذا ريل جيت” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد توجه الدولة المصرية للاهتمام بالتنمية العمرانية فى جميع انحاء الجمهورية، حيث تشكل المعارض العقارية أهمية كبيرة في معدل مبيعات شركات التطوير العقاري.

وأضاف، أن المعرض سيقدم عروضا وتسهيلات في الدفع والسداد تتنساب مع كافة فئات المجتمع من الراغبين في إمتلاك شقق أو وحدات سكنية، لافتا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء فعاليات المعرض حيث أن سلامة الزائرين هي الهدف الرئيسي.

وفي نهاية كلمته توجه غزي بالشكر لكافة المطورين العقارين على إيمانهم بأهمية إطلاق معرض ومؤتمر “ذا ريل جيت” وحرصهم الشديد على المشاركة وطرح مشروعات كبرى لأول مرة من خلال بوابة واحدة.

وسيتيح المعرض تقنية جديدة وحديثة، من خلال إقامة المعرض بشكل افتراضي عبر شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الجديدة، والتى تمكن جميع المهتمين بالعقارات والمشروعات المصرية في جميع أنحاء العالم من مشاهدة المعرض بكافة تفاصيله وذلك فى ظل التقدم الملحوظ الذي يشهده العالم في التحول الرقمى، بالإضافة إلى امكانية زيارة المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.