إيه دي كيو الإماراتية وتايجر جلوبال توفران 283 مليون دولار تمويلا لصالح شركة هندية

أعلنت شركة سبيني الهندية Spinny أن حصيلة جولة تمويلية قادتها شركة إيه.دي.كيو التي مقرها أبوظبي وتايجر جلوبال بلغت 283 مليون دولار، ما يعطي منصة بيع السيارات المستعملة للمستهلكين تقييما يبلغ حوالي 1.8 مليار دولار، بجسب وكالة “رويترز”.

الجولة التمويلية تشمل زيادة في رأس مال سبيني بقيمة 250 مليون دولار

وقالت سبيني في بيان أرسلت نسخة منه بالبريد الإلكتروني إن الجولة تشمل زيادة أساسية في رأس المال قيمتها 250 مليون دولار وبيعا ثانويا بما قيمته نحو 33 مليون دولار من جانب بعض المستثمرين.

تأسست سبيني في 2015 وهي تتيح للراغبين بيع سياراتهم المستعملة عبر الإنترنت وتمكن المشترين المحتملين من الاختيار من بين أكثر من 2000 طراز للسيارات المستعملة وحجز تجربة السيارات. ويقول الموقع الإلكتروني إن الشركة باعت أكثر من 20 ألف سيارة.

سبينى ستستخدم الأموال الجديدة في تحسين الأداء للمستهلكين وتطوير تكنولوجيتها

وقالت الشركة إنها ستستخدم الأموال الجديدة في تحسين الأداء للمستهلكين وتطوير تكنولوجيتها ومنتجاتها. وللشركة 23 مركزا للسيارات وهي تعمل في 15 مدينة منها دلهي ومومباي وبنجالور.

وتتيح الشركة خيارات تمويلية للمشترين من بينها قروض لشراء السيارات المستعملة.

بوابة ترابط تغلق جولة تمويلية بقيمة 13 مليون دولار بقيادة تايجر جلوبال

يذكر أنه فى نوفمبر الماضى، أعلنت بوابة ترابط، أكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها دبي، عن إغلاقها جولة تمويل بقيمة 13 مليون دولار بقيادة “تايجر جلوبال”، تلت الجولة الأولى ما قبل “السلسلة أ” التي انطلقت في فبراير الماضي بقيمة 12 مليون دولار.

وتهدف حلول بوابة ترابط إلى دعم المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية للاستفادة من خدمات الصيرفة المفتوحة لتوسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المنطقة، كما تضم الشركة المستثمرين الجدد ومن بينهم “صندوق التكنولوجيا المالية”، الذراع الاستثماري التابع لـ مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي التمويل ضمن أحدث استثمارات تايجر جلوبال، الرائدة في مجال إدارة صناديق رأس المال الجريء في الشركات التي توفر خدمات الصيرفة المفتوحة في جميع أنحاء العالم ومنها شركة تروليير، ومقرها المملكة المتحدة ومونو في إفريقيا.

كما استثمرت الشركة منذ تأسيسها في عام 2001 في شركات ناشئة في 30 دولة حول العالم مثل الهند ودول آسيا وأماكن أخرى.

وتركز بوابة ترابط، على تسهيل إنشاء وتوزيع الخدمات المالية المخصصة للبنوك وشـركات التكنولوجيا المالية، وكذلك المستخدم النهائي، بصفتها أول مزود لخدمة معلومات الحساب ومزود خدمة بدء الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الشريك في “تايجر جلوبال مانجمنت” جون كورتيوس،: “أصبح الناس متطورون للغاية عند استخدام أموالهم، وسعينا جاهدين في سوق حافل مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإيجاد شركة طموحة تشاركنا رؤيتنا ولديها سجل حافل من الابتكار وإلمام بالأسواق المتنوعة في المنطقة”.