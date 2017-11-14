إيه دي إم: ندرس موقف صفقة الوطنية للذرة.. ومستمرون بالاستثمار فى مصر

شريف عمر تدرس شركة ADM السويسرية جميع الخيارات القانونية للرد على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفض عرضها للاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة. وكانت الرقابة المالية قد أعلنت اليوم على شاشة التداول فى البورصة عدم قبول العرض المنافس المقدم من شركة ايه دى ام إنترناشيونال اس ايه

شريف عمر



تدرس شركة ADM السويسرية جميع الخيارات القانونية للرد على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفض عرضها للاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت اليوم على شاشة التداول فى البورصة عدم قبول العرض المنافس المقدم من شركة ايه دى ام إنترناشيونال اس ايه ار ال، لشراء كامل أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بعد ان تلقت مشروع عرض شراء إجباري منافس من الشركة لشراء 29.5 مليون سهم من أسهم الوطنية للذرة.

قال طارق توفيق شريك ADM إن الشركة لم تتلق أي أسباب من الرقابة المالية حول رفض العرض المقدم، ولكنها تعقد اجتماعات سريعة فى الفترة الراهنة مع الفريق القانونى والفنى لاتخاذ قرار نهائى حول الاستمرار فى عرض الشراء من عدمه.

وكانت الشركة السويسرية والمقيدة فى بورصة نيويورك قد عينت كلا من المجموعة المالية هيرمس كمستشار مالى للعرض، فى حين يتولى مكتب ثروت عبدالشهيد مهام المستشار القانونى.

وأكد توفيق أن ADM العالمية مهتمة بزيادة استثماراتها فى مصر حلال الفترة المقبلة حتى فى حال عدم النجاح فى إنهاء صفقة الوطنية لمنتجات الذرة، من خلال شركتها التابعة ميد سوفتس لتعبئة الحبوب الغذائية، فى ظل يقين الشركة بجاذبية الاستثمار بالسوق المصرية.

وعلمت “المال” أن كل الخيارات متاحة أمام adm سواء فى التقاضى او الاسراع بتقديم عرض شراء جديد مع تلافى أي بنود قد تؤدى لرفض العرض مرة ثالثة من الرقابة المالية.

وفى سياق متصل، أشارت مصادر قريبة من صفقة الوطنية للذرة إلى أن رفض الرقابة المالية لعرض ADM يعود لمراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.

وتلقت الرقابة المالية أمس الإثنين عرض استحواذ ثانيا من شركة ADM لشراء لأسهم الوطنية لمنتجات الذرة، دون الكشف عن قيمته، علما بأنه قد سبق للهيئة رفض عرض مقدم من نفس الشركة بسعر 35.56 جنيه للسهم.

وقالت مصادر قريبة من ADM لـ«المال» أمس الإثنين، إن سعر العرض الجديد يبلغ 50 جنيها للسهم، مشيرة إلى أن مسئوليها لم يتلقوا أى إخطارات من جانب الرقابة المالية حول أسباب رفض العرض الأول، وما إذا كانت تتعلق بخطط ADM المستقبلية لمصنع الوطنية للذرة، ومن ثم حاولوا خلال العرض الجديد تلافى أى بنود أو مقترحات يحتمل أن تؤدى لرفض الهيئة مرة أخرى للعرض.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 8 نوفمبر على نشر عرض الشراء الإجباري والمقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 29.5 مليون سهم من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 45 جنيها للسهم وهو العرض السارى تنفيذه حتى الآن فى البورصة ومن المقرر أن ينتهى فى 21 نوفمبر الحالى.

يذكر أن قواعد سوق المال تنص على أنه يجوز التقدم بعرض شراء منافس، قبل 5 أيام من التاريخ المحدد لانتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى، ويشترط لقبوله ألا تقل الزيادة بالسعر عن 2% من قيمة العرض الأصلى.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الوطنية للذرة بواقع 42.5% لشركة مصر المالية للاستثمارات والتى عينت كلا من شركة فاروس المالية والتميمى القانونى كمستشارين لتخارجها، و9.6% للبنك الأهلى المصرى، والذى نشرت “المال” سابقاً موافقته على التخارج، و6% لهاشم غنيم، و4.6% لشركة زاد القابضة، و3.1% لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و2.3% لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و1.8% لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر، ونشرت “المال” فى السابق انسحاب شركة المنى للصناعات الغذائية، وإحدى الشركات التابعة للقابضة المصرية الكويتية، من المنافسة على شراء الوطنية للذرة.

يذكر أن شركة “كايرو ثرى إيه” الدولية للصناعات هى شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، أما ADM فهى شركة مقيدة ببورصة نيويورك، وتعمل فى إنتاج البذور الزيتية والذرة والقمح والكاكاو.