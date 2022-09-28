«إيه بي بي» : نصدر 25% من الإنتاج.. وتحقيق 100 مليار دولار ليس صعبا

أعلنت شركة إيه بي بي، العاملة في الطاقة والصناعات الكهربائية، أن حجم صادراتها لا يقل عن 25% من إنتاجها عبر مصنعها بالمنطقة الحرة ومصنع العاشر من رمضان بمنتجات مصرية ذات نسبة مكون محلي يتراوح بين 40 و70%، وحصولها مؤخرًا على شهادة “بكل فخر صُنع في مصر”.

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، عددًا من المصانع المصرية ذات المنتجات الإستراتيجية بالمنطقة الحرة، والتي أكد من خلالها خطة الدولة نحو تحقيق 100 مليار دولار من التصدير والعمل على دعم الصناعات وتسهيل أية معوقات وتحديات للصناع مع ضرورة تسهيل الإجراءات التخليصية للمستثمرين.

وأعرب أحمد حماد، رئيس شركة إيه بي بي في مصر، عن سعادته بزيارة الرئيس السيسي للمنطقة الحرة والمصانع المتواجدة بها، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل دعمًا كبيرًا وحافزًا للمستثمرين والصناع بمصر، في إطار توفير بيئة مُحفزة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف حماد أنه بالرغم من الأزمات التي يمر بها العالم، اليوم، والتي تؤثر بشكل كبير على جميع القطاعات، ولا سيما قطاع التصنيع، فإننا ملتزمون كشركة عالمية تجاه السوق المصرية ونعمل دائمًا على لعب دور هام في مواصلة الدفع بعجلة الإنتاج من خلال إمكاناتنا التصنيعية والاستثمار في العامل البشري المدرَّب على أحدث التقنيات الموجودة في قطاع منتجات ومهمات توزيع الكهرباء، بما يمكّننا من أن نصبح على مقربة من عملائنا وتقديم حلول فعالة يعتمد عليها.

“كما أننا نمتلك رؤية إيجابية تصنِّف مصر؛ ليس فقط كسوق هام ومحوري، ولكن أيضًا كمركز لتصدير نظم ومنتجات وخدمات ABB لأفريقيا ودول الخليج وأوروبا”.

من جانبه أشاد شريف إسماعيل، نائب رئيس الشركة بمصر ووسط أفريقيا، بزيارة الرئيس للمنطقة الحرة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار،

مشيرًا إلى أن تحقيق 100 مليار دولار من التصدير، كما طالب الرئيس في تصريحاته، أمس، ليس بالأمر العسير على الإطلاق،

وأن إيه بي بي تعمل طوال مسيرتها على فتح أسواق جديدة بالخارج من خلال التصدير بهدف تنمية الدخل القومي والدفع بعجلة الاقتصاد.

وأضاف إسماعيل: تشارك إيه بي بي في العديد من المشروعات القومية والكبرى، سواء في الداخل أو الخارج من خلال منتجاتها المختلفة من منتجات توزيع الكهرباء للضغط المتوسط والمنخفض والمواتير ومغيرات السرعة التي تسهم في زيادة كفاءة الطاقة، ووحدات التحكم الآلي في عمليات التشغيل لتمكين الإدارة الفعالة والمستدامة.

ومن تلك المشروعات محطة بحر البقر لمعالجة المياه، مشروع تنمية جنوب الوادي- توشكي، المتحف المصري الكبير،

وفي الخارج هناك مشروع قطار الاتحاد لربط الإمارات بالمناطق المختلفة في الدولة، تطوير ورفع كفاءة ميناء أبيدجان- ساحل العاج،

ومشروع فينتيدج- ألمانيا لتوريد أكشاك محولات لمشروع مراكز بيانات أوروبا، وعدد من المشروعات الإستراتيجية تحت التنفيذ مثل حيــاة كـريمة، ومشروع توشكى، ونيو دلتا، وتوسعة ميناء الإسكندرية، والبنية التحتية والإنشاءات الخدمية والإدارية والسكنية بالعاصمة الإدارية.