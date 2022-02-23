«إيه بي بي» توقع بروتوكول تعاون مع «المهندسين» لتأهيل وتدريب أعضاء النقابة

وقعت اليوم شركة إيه بي بي العاملة في تكنولوجيا الكهرباء بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين المصرية بهدف دعم وتأهيل المهندسين أعضاء النقابة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لسوق العمل المصري وبما يتيح نقل الخبرات والمعرفة بآخر ما توصلت اليه…

وقعت اليوم شركة إيه بي بي العاملة في تكنولوجيا الكهرباء بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين المصرية بهدف دعم وتأهيل المهندسين أعضاء النقابة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لسوق العمل المصري وبما يتيح نقل الخبرات والمعرفة بآخر ما توصلت اليه الشركة على مستوى العالم في مجال توزيع الكهرباء.

يشتمل الاتفاق على عدة أوجه للتعاون منها تجهيز معمل لمنتجات الكهرباء بداخل مقر نقابة المهندسين المصرية وتنظيم الدورات التدريبية والزيارات الميدانية لمصانع الشركة بالعاشر من رمضان لتغطية الجوانب الفنية بغية تطوير نظم التدريب الهندسي لمواكبة احتياجات العمل ونشر المعارف الهندسية وربطها بمواقع الإنتاج. صورة من توقيع البروتوكول

حضر حفل التوقيع الذي أقيم بمقر النقابة اليوم المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين كما حضر كل من أحمد حماد المراقب المالي وعضو مجلس إدارة شركة إيه بي بي، محمد سالم، مدير مصنع الشركة بالعاشر من رمضان، شريف إسماعيل مدير المبيعات، عمرو يونس، مدير برامج الدعم الفني والتدريب، وعدد من قيادات شركة إيه بي بي ونقابة المهندسين المصرية ومجموعة مختارة من الصحفيين.

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين ، ان التعاون يساعد على الارتقاء بمستوى مهندس الكهرباء المصري مهنيا وعلميا، ونتشرف بأن نقدم للمهندس المصري معامل متخصصة تهدف الى نقل الخبرات العالمية وأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا من خلال بروتوكول التعاون مع شركة مثل إيه بي بي والتى تقدم الحلول والمنتجات الاحدث في مجال الكهرباء مطابقةً للمواصفات القياسية العالمية”.

وأشار المهندس هاني ضاحي أن الوطن شهد خلال الفترة القليلة الماضية مشروعات عملاقة منها انشاء المدن الذكية ومشروعات قومية كبيرة وشبكات الطرق، وكان المهندس المصري مشارك بقوة في تلك المشروعات العملاقة.

وتحرص النقابة دائما على أن تصبح مقرا متكاملا لتطوير وتهيئة القدرات المعرفية للمهندس المصري بما يتوافق مع متغيرات العصر والثورة الصناعية الرابعة من خلال تفعيل آليات التعاون مع الشركات المتخصصة وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التقنيات المتاحة.

ووصف محمد سالم مدير مصنع الشركة بالعاشر من رمضان توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة المهندسين بأنه خطوة مهمة على طريق زيادة القدرات الفنية للمهندس المصري واطلاعه على كل أخر ما توصل اليه العلم في مجال تصنيع منتجات توزيع الكهرباء في مصر والعالم.

وأضاف تسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وتعمل جاهدة لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في عدة قطاعات بما يتوافق وأحدث تكنولوجيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة والتي أصبحت ضرورة ملحة اليوم.

واوضح نؤكد على مساندتنا في تحقيق هذا الهدف من خلال تعاوننا مع النقابة لصقل مهارات المهندس المصري وإتاحة العلم والمعرفة والتجربة العملية المبتكرة والمثمرة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لسوق العمل، في ضوء خطط التنمية الوطنية.”

وأضاف وسام الشيخ أمين شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة أن هذا البروتوكول يأتي كثمرة للتعاون المستمر بين الشعبة وشركة إيه بي بي وتمثل هذا التعاون في زيارات لمصانع الشركة لتعريف المهندسين على مراحل تصنيع منتجات توزيع الكهرباء وكذلك الندوات العلمية التي قدمتها شركة إيه بي بي والتي استضافتها النقابة.