«إيه بي بي» توفر منتجات وحلول ذكية في مشروع محطة بحر البقر الأكبر في العالم

انهت شركة إيه بي بي أعمال توريد وتركيب ومراحل بدء التشغيل لمعدات ومهمات وحلول متطورة لمحطة بحر البقر شرق مدينة بورسعيد الحاصلة على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية. محطة بحر البقر

وتعد محطة بحر البقر أكبر محطة تنقية ومعالجة للمياه، والثانية كأكبر محطة معالجة للملوثات، والثالثة كأكبر محطة تستعمل الأوزون للتعقيم، وهي أحدث تقنيات تعقيم المياه.

وتنتج المحطة أكثر من 5.6 مليون متر مكعب يوميا صيف شتاء وهو رقم ثابت حيث ستسهم في استصلاح 400 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي التي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس.

يدعم المشروع استراتيجية الحكومة المصرية والتي تهدف الي تنمية اقليم قناة السويس وشبه جزيرة سيناء من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والحمأة وتعظيم موارد مصر الطبيعية وزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة، الي جانب توفير فرص العمل للشباب وسد الفجوة المائية في مصر، وتحسين البنية التحتية.

قال لؤي دجاني مدير عام شركة إيه بي بي مصر ، توفير تكنولوجيا متطورة وآمنة وذكية لمشروع محطة معالجة مياه بحر البقر سيساعد في تلبية احتياجات النمو السكاني وتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة سيناء.

وتقدم ABB مجموعة من الحلول المتطورة للمشروع والتي تشمل منتجات توزيع الكهرباء للضغط المتوسط والمنخفض بالإضافة الي المحركات ومغيرات السرعة وحلول أتمتة العمليات والصيانة عن بعد بالمحطة.

يشمل نطاق ABB توريد وتركيب وتشغيل مجموعة موزعات جهد متوسط ذات العزل الهوائي UniGear ZS1 ولوحات جهد منخفض عمومية وفرعية وأجهزة حماية ووقاية، والتي تدعم التيار الكهربائي وموثوقيته للأنظمة المركزية والمعالجات والبنية التحتية وأنظمة HVAC وأنظمة الإضاءة بما يعزز استمرارية عمل المنشأة بكامل طاقتها ويضمن سلامة فرق العمل بالمحطة.

وقال محمد سالم، مدير قطاع منتجات توزيع الكهرباء ومدير مصانع إيه بي بي ، إن افتتاح محطة بحر البقر استكمال لمسيرة التنمية التي اتخذتها الدولة منذ ٧ سنوات وتأتى سيناء على رأس خطط التنمية هذه من خلال الاسراع في الانتهاء من المشروعات القومية ويمكن الاعتماد عليها لبناء مستقبل مشرق لمنطقة سيناء”.

وأشار أحمد رضوان مدير قطاع الحركة في إيه بي بي مصر ، أن مشروع بحر البقر يعد من أكبر المشروعات التي شاركت بها الشركة حيث تم توريد وتشغيل محركات ABB للجهد المنخفض و20 محركًا Super Premium EE4 ذات الكفاءة الفائقة التي يتم التحكم فيها باستخدام 20 مغيرا للسرعة Ultra-low harmonic والتي من شأنها زيادة كفاءة الطاقة.



وقال أحمد شربيني مدير قطاع الصناعة والطاقة بشركة إيه بي بي ، يتمثل التحدي الأكبر في هذا المشروع في كيفية الإبقاء على جودة المياه وكفاءة الطاقة مع الحفاظ على موارد المياه الشحيحة وتقليل التسرب، بالإضافة إلى توفير التحكم الأمثل في الأصول بما يتيح أعلى درجات الأمان التشغيلي وإمكانات الصيانة عن بُعد وفرص الترقية إلى مستويات أعلى وتقنيات أفضل في المستقبل.”