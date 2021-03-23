اقتصاد وأسواق

«إيه بي بي » توفر حلولا لتشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالعالم فى أبو ظبي

بتكلفة 500 مليون دولار
عمر سالم 7:59 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 7:59 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

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أعلنت مجموعة إيه بي بي العالمية توفير حلول متطورة لمشروع محطة الطويلة (45 كم شمال مدينة أبو ظبي) أول مشروع مياه مستقل يعمل بنظام التناضح العكسي، لتحلية مياه البحر وتزويد المجتمعات المحلية والصناعات القائمة في المنطقة بالمياه العذبة.

ويساهم المشروع في وضع معايير جديدة لحجم وكفاءة وتكلفة مثل هذا النوع من المحطات من خلال استخدام أقل كمية من الطاقة لكل متر مكعب من المياه المنتجة.

ABB

المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار يمتلك القدرة على معالجة أكثر من 900 ألف متر مكعب من مياه البحر يوميًا، وهو ما يكفي لتلبية متطلبات أكثر من 350 ألف أسرة. 

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و يبدأ التشغيل بالكامل للمشروع في الربع الأخير من عام 2022. وتلعب المحطة دورًا حاسمًا في تلبية ذروة الطلب على المياه في المنطقة، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 11٪ بين عامي 2017 و 2024 ، نظرًا لتحدي توفير مصدر طاقة آمن وموثوق ومستقر لتشغيل معدات تحلية مياه البحر، تقدمABB  عدد كبير من موزعات الجهد المنخفض والمتوسط والتي لها إمكانيات متعددة ومتطورة للتحكم في المعدات الكهربائية وحمايتها وعزلها، وذلك من أجل ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي من خلال دمج أجهزة ذكية مع واجهة بيانات لتمكين مراقبة التشغيل عن بُعد والصيانة.

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كما قدمت ABB أيضًا مجموعة واسعة من المواتير ومغيرات السرعة (VSDs) والتي تلعب دورًا هاما في مطابقة سرعة وعزم دوران مواتير الكهربائية مع طلب الضخ، مما يتيح وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة.

قال لؤي دجاني، مدير عام ABB في مصر ومدير عام قطاع منتجات الكهربة في الشرق الاوسط وافريقيا: “تعد المياه العذبة عنصرا حاسما في ازدهار ونمو أي بلد.

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واضاف ان الشركة تساهم في تنفيذ هذا المشروع الضخم من خلال توفير تقنيات وحلول ABB  المستدامة والذكية بما سيسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء قطاعات المياه والطاقة بشكل أكثر استدامة وموثوقية.  

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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