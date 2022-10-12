«إيه بي بي» تنهي تركيب منتجات كهربائية لمصنع بطاطس في العوينات

انتهت شركة إيه بي بي من توريد وتركيب موزعات الجهد المنخفض الرئيسية والفرعية ABB MNS Low Voltage (LV) لمصنع البطاطس الجاهزة في منطقة العوينات بجنوب مصر. وتتميز هذه الموزعات بقابليتها لدعم النظام الرقمي لاستيعاب السِّعات الإنتاجية الزائدة في المستقبل، كما تم اختيار لوحات ومفاتيح تتسم بقدراتها على خفض تكلفة التشغيل والصيانة ويوفر حلًّا مدمجًا وعمليًّا داخل النظام الكهربائي للمصنع.

تسهم هذه المنتجات في تأمين احتياجات المصنع من التغذية الكهربائية وضمان تيار كهربائي مستقر يمكن الاعتماد عليه لتشغيل خطَّيْ الإنتاج في المصنع دون أية انقطاعات،

حيث يقوم هذا الصرح الهام بتصنيع 10 أطنان من البطاطس المقلية وطنين من البطاطس المهروسة في كل ساعة لأغراض التصدير للأسواق الأفريقية المجاورة.

في هذا السياق أكد شريف إسماعيل، المدير التجاري لشركة إيه بي بي في مصر ووسط أفريقيا، أن صناعات الأغذية والمشروبات في مصر تواجه ضغوطًا كبيرة للتكيف مع احتياجات العملاء والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات السوق عن طريق زيادة الإنتاجية وخفض السعر، وفي الوقت نفسه رفع الجودة وتنويع المنتجات المعروضة، مع الالتزام الصارم بمتطلبات الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وبصفتها بوابة للأسواق الأفريقية، تحتاج مصر إلى بنية صناعية تعتمد على مصادر موثوقة وآمنة للكهرباء تضمن استمرارية واستقرار الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.

لذا فتعاوننا مغ شركة أوراسكوم للإنشاءات يساعد على خلق نموذج مميز لمصانعهم ومنشآتهم يحتذي به الآخرون”.

من جانبه أضاف فادي مجدي، مدير قطاع الصناعة بشركة أوراسكوم للإنشاءات: “تخطو مصر خطوات واسعة في قطاع الصادرات الزراعية، وتخطو خطوات جريئة للتحول إلى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة ذات الجودة والقيمة العالية”.

وأضاف أن ذلك يساعد على مساهمة مصر في دعم الأمن الغذائي الافريقي وتعزز مكانتها على خارطة الصادرات كبوابة للأسواق الأفريقية.

ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج مثل هذه المشروعات إلى تغذية كهربائية يعتمد عليها تتسم بالاستدامة وتحقق عوامل الأمان للحفاظ على استمرارية عمليات التشغيل والتصنيع على مدى 24 ساعة.

وقد واجهتنا بعض التحديات في هذا الشأن نظرًا لوجود المصنع في منطقة نائية بعيدة عن الشبكة القومية، لذا فإن أي انقطاع في الكهرباء يؤثر على إنتاجية المصنع وسلاسل التوريد، وهو أمر لا يمكننا السماح له بالحدوث.

يقع مصنع البطاطس الجاهزة على مساحة 15 ألف متر مربع في منطقة العوينات جنوب غرب البلاد، حيث يمثل بوابة هامة تربط صناعات الأغذية في مصر بأماكن تصديرها في أنحاء القارة.

تسهم الصناعات الغذائية بحوالي 25% من الناتج المحلي الكلي لمصر، وحوالي 14% من إجمالي صادراتها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لما يزيد عن 23% من القوى العاملة في مصر.

لذا فإن ضمان الاعتمادية الكاملة واستقرار سلاسل التوريد بهذه المصانع يعدّ أمرًا لا غنى عنه، سواء بالنسبة للاقتصاد المصري أو للأسواق التصديرية التي تعتمد على تلك الصادرات.