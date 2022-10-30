«إيه بي بي» تعلن مشاركتها في قمة COP27 بالتعاون مع غرفة التجارة السويسرية 

أعلنت شركة إيه بي بي العاملة بمجال الكهرباء والطاقة عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، من خلال جناح الغرفة التجارية السويسرية في مصر .

وستقوم “إيه بي بي” عن مناقشة أهداف التنمية المستدامة وسبل الحد من الانبعاثات الكربونية، والوقوف على أهم الوسائل والتقنيات والحلول التي يمكن أن توفرها الشركة للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف وإتاحتها لجميع الشركاء في مصر وإفريقيا.

استقبلت شركة إيه بي بي سفيرة سويسرا في القاهرة إيفون باومان بمصنعها بالعاشر من رمضان لمتابعة التواجد الاقتصادي السويسري في مصر ومواقع الإنتاج والوظائف ومعدلات التصدير وكذلك مناقشة أوجه التعاون بين مصر وسويسرا في مجال الطاقة.

كان في استقبال السفيرة والوفد المرافق لها كل من أحمد حماد رئيس شركة إيه بي بي في مصر ومحمد سالم مدير المصانع.

أثنت السفيرة السويسرية على خطط وأعمال الشركة لدعم الحلول والابتكارات في مجال الكهرباء لحل مشكلات إدارة أحمال الطاقة وانقطاعات الكهرباء وجودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة الطاقة، والمشاركة في البنية التحتية للمدن الذكيّة والتي تهدف الى توفير استهلاك الطاقة ودعم التحول الرقمي.

واكدت على أن السوق المصري سوق واعد ولديه الكثير من الخطط التنموية الطموحة في مجال الطاقة.

وقال احمد حماد ان الزيارة تهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين مصر وسويسرا ودعم أواصر التعاون بين البلدين وثقة الشركاء في جهود وأعمال الشركة وتؤكد على التزامنا تجاه السوق المصري من خلال الاستثمار في التصنيع.

واضاف ان ايه بي بي لديها مجمع مصانع يقع على مساحة حوالي 100 ألف متر مربع بالعاشر من رمضان، هو الأكبر بالشرق الأوسط من حيث توفير مستلزمات شبكات توزيع ونقل الكهرباء كما يغطي المصنع المنتجات المطلوبة، والتي تصل نسبة المكون المحلي في بعض منها الي أكثر من 40%، لشبكات توزيع الكهرباء في معظم المشروعات الإنمائية التي يتم تنفيذها على ارض الواقع اليوم في مصر وفي المنطقة”.