«إيه بي بي»: تصدير نحو 25% من مصنعنا بمصر إلى 20 دولة في إفريقيا

استضافت غرفة التجارة السويسرية بالقاهرة، عددًا من الشركات السويسرية العاملة في السوق المصرية، خلال النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية (IATF 2023).

وشارك من خلال جناح الغرفة 4 شركات هم: ABB (إيه بي بي مصر)، العاملة في مجال التكنولوجيا والطاقة، وشركة Kuehne+Nagel (كونى آند ناجل)، العالمية للنقل والخدمات اللوجستية، وشركة “نوفارتس فارما” مصر، العاملة بقطاع الأدوية، وشركة SERV Swiss Export Risk Insurance الخاصة بقطاع التأمين على الصادرات السويسرية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار في القطاعات المختلفة.

وشهدت غرفة التجارة السويسرية بالقاهرة عدد من الفعاليات التي أقيمت على هامش مشاركتها في المعرض الأفريقي، أبرزها إقامة حفل استقبال لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر، وعدد من الشركات المصرية والأفريقية، بهدف دعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا، وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون المشترك وتبادل الأفكار المبتكرة للشراكات المستقبلية بين الجانبين.

كما ساهمت “التجارة السويسرية” في دعوة أعضاء الغرفة من كبار الشركات السويسرية والمصرية العاملة في قطاع البنية التحتية والرعاية الصحية لحضور مائدتين مستديرتين تم تنظيمها عن طريق شريك الغرفة السويسرية الدائم Swiss African Business Circle.

قال المهندس أحمد حماد، رئيس شركة إيه بي بي مصر نشارك في المعرض، من أجل تحقيق رغبتنا في فتح أسواق تصديرية وتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، فلا شك أن القارة السمراء أصبحت سوق آمنة وفرصة مربحة للاستثمار.

وأضاف أنه رغم أننا نفتخر بما حققناه حتى الآن من استثمارات في مصر، إلا أن “إيه بي بي” لديها خطة طموحة للتوسع أفريقيًا، وعلى أرض الواقع تصدر “إيه بي بي”، من يقرب من 20 إلى 25 في المئة من إنتاجها في مصر إلى 20 دولة في إفريقيا، من بينها نيجيريا وغانا إضافة إلى أوروبا والسعودية ودول الخليج، ونرغب في التوسع وتحقيق المزيد في المستقبل”.

وقال أمير الألفي، المدير العام لشركة Kuehne+Nagel: “ندرك أن السوق الإفريقية سوقًا واعدة تحمل العديد من فرص النمو، ولذا نحرص على تكريس خبرتنا الممتدة لأكثر من 130 عامًا في مجال اللوجستيات لتحقيق رؤيتنا الطموحة وخططنا التوسعية لتطوير الأعمال في إفريقيا، ونؤمن أننا بالاعتماد على كوادرنا المحلية المتخصصة وفرق التحكم ذات الكفاءة العالية يمكننا المساهمة في دفع جهود التنمية بالقارة”.

وقال المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية فى مصر ، حرصنا على إقامة العديد من الفعاليات على هامش المعرض بهدف تمثيل الشركات السويسرية العاملة في مصر، والشركات الأخرى الراغبة في فتح آفاق الاستثمار في سويسرا، وبحث فرص تعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية، وتعد هذه المشاركة الثانية للغرفة في فعاليات بمصر.

وقالت سارة الحداد- المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية في مصر ، مصر تحظى مصر بمكانة خاصة لدى المستثمر السويسرى خاصة أنها تمثل نافذة تصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة.

وأضافت تعتلي سويسرا المرتبة الـ 7 في قائمة الدول من حيث أكبر تدفقات رأس المال إلى مصر، وهناك ما يقرب من 100 شركة سويسرية عاملة في مصر، كما بلغ عام 2022 إجمالي حجم التجارة بين سويسرا ومصر 1.4 مليار فرنك سويسري.

فيما بلغت حجم الصادرات من سويسرا إلى مصر ما يصل إلى 1.3 مليار فرنك سويسري في عام 2022، بينما بلغت الواردات من مصر إلى سويسرا 83.9 مليون فرنك سويسري، بزيادة طفيفة عن 77.3 مليون فرنك سويسري في عام 2021، ويعد ذلك مؤشرًا جيدًا مما يدل على زيادة ونمو فرص الاستثمار التجاري بين البلدين”.

جدير بالذكر أن معرض معرض التجارة البينية الإفريقية «IATF 2023» انطلق هذا العام تحت عنوان “الربط بين الأسواق الأفريقية”، برعاية البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار، وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.