«إيه بى بي» تقتنص مناقصة توريد 240 كشكا ومحولا كهربائيا لـ«مصر الوسطي» بقيمة 290 مليون جنيه

فازت شركة “إيه بى بى آراب” بمناقصة توريد أكشاك ومحولات لصالح “مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء” بإجمالى تكلفة تصل لنحو 290 مليون جنيه.

كانت “مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء” قد طرحت المناقصة على الشركات المحلية خلال أبريل الماضي.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن المناقصة التى فازت “إيه بى بى آراب” بها تتضمن توريد 240 كشكا بقدرات مختلفة، بجانب المحولات الخاصة بها، بعد منافسة مع 3 شركات أخرى عاملة فى المجال نتيجة تفوق العرضين المالى والفنى للشركة.

وأضافت المصادر أن المناقصة تتضمن توريد 88 كشكا كاملا بالمحول سعة 300 كيلو فولت أمبير من النوع التقليدى جهد 0.4 كيلو فولت، بالإضافة إلى 74 أخرى بمحولات سعة 500 كيلو فولت زيتية من النوع التقليدي.

ولفتت إلى أن المناقصة تتضمن أيضا أن تورّد “إيه بى بى آراب” 78 كشكا كاملا بالمحول سعة 1000 كيلو فولت أمبير بمحول زيتي، موضحة أن التوريد سيكون لصالح مخازن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

ونوهت بأن مدة التوريد ستكون بين 3 إلى 4 أشهر من تاريخ الإخطار بأمر التوريد وتسلم الدفعة المقدمة للعقد، على أن تكون المهمات بفترة ضمان تصل إلى 12 شهراً من تاريخ الاستلام.

وبينت أن تلك المهمات ستستخدم فى تطوير وتحديث شبكات الكهرباء فى 4 محافظات تابعة للشركة، وأبرزها المنيا وبنى سويف، ضمن خطة الدولة.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تمويل توريد الأكشاك والمحولات ضمن خطة مشروعات لوزارة الكهرباء والطاقة عبر الموارد الذاتية لـ”مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء” للعام المالى 2023-2024، فيما يتم السداد عن طريق الدفع المباشر. وتعد “مصر الوسطى” الكيان الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء من حيث المساحة التابعة، وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى 51 %من مساحة الجمهورية، وﺗﺘﺒﻊ “ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر”.