«إيه بى بي» تتفق مع «الوطنية للمنتجات البترولية» على تزويد 56 محطة وقود بشواحن «الكهربائية»

اتفقت شركة إيه بى بي، العاملة فى الطاقة والصناعات الكهربائية مع الشركة الوطنية للمنتجات البترولية على تزويد 56 محطة وقود تابعة لها بشواحن للمركبات الكهربائية، وتم الانتهاء من أعمال التركيب بـ 23 وحدة منها.

وقال أحمد حماد رئيس مجلس إدارة شركة إيه بى بى فى مصر لـ”المال” إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الحكومة المصرية بالتوسع فى إنشاء محطات وشواحن السيارات الكهربائية لتشجيع المواطنين على اقتنائها بهدف توفير الوقود والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل.

وأضاف حماد على هامش المشاركة فى معرض (Next in Mobility)، المتخصص فى التنقل الكهربائي؛ يوم السبت الماضي؛ أن الشركة قامت بتركيب مجموعة واسعة من الشواحن بمحطات تنتشر فى عدة محافظات أبرزها الإسكندرية والغردقة والقاهرة؛ متوقعًا تنامى حجم أعمال الشركة بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة مع الاهتمام بنشر الوعى بين الجمهور بمزايا التنقل النظيف.

وأشار أن وجود تعاقدات كثيرة مع العديد من شركات القطاع الخاص لتركيب شواحن السيارات الخاصة فى المرافق الخاصة بها مثل شركة طلعت مصطفى لصالح مدينتى وغيرها، لافتا إلى أن التوسع فى إقامة المحطات وتركيب الشواحن بالشوارع سيسهم فى تسريع عملية التحول للتنقل الكهربائي.

وأوضح أن هذه التوجهات العامة تشجع على التوسع فى استثمارات شواحن المركبات الكهربائية التى شهدت طفرة خلال السنوات الثلاث الماضية بالتعاون بين كثير من الشركات المتخصصة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن منظومة التنقل الكهربائى ستتوسع خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل غير مسبوق.

ولفت إلى حرص الشركة على المشاركة فى معارض التنقل الكهربائى لعرض أحدث التقنيات الخاصة بالشواحن الكهربائية، ومن بينها أسرع شاحن فى السوق المحلية، وذلك ضمن مستهدفات الشركة فى مصر للمنافسة بقوة على مبيعات هذه الفئة، بالاستفادة مع إمكانات الشركة الأم التى تضخ استثمارات ضخمة لتتناسب مع متطلبات الحد من التلوث حول العالم.

وعلى المستوى العالمي، قال رئيس مجلس إدارة “إيه بى بي” إن الشركة الأم باعت أكثر من 30 ألف شاحن من فئة DC، إلى جانب نحو 600 ألف شاحن من فئة AC.

يذكر أنه يوجد نوعان من الطاقة الكهربائية التى يمكن استخدامها فى السيارات الكهربائية، أحدهما يسمى التيار المتردد (AC) والآخر هو التيار المباشر (DC). وفى حالة الشحن باستخدام قابس منزلى التيار المتردد (AC) تحتوى السيارة على محول داخلى (على الشاحن) يحول التيار المتردد إلى تيار مباشر وجهد محدد ثم يمرره إلى البطاريات لإكمال عملية الشحن، فى حين يحتوى شاحن التيار المستمر على المحول الموجود داخل الشاحن نفسه (محطة الشحن)، ومن ثم فإنه يمكنه تشغيل بطارية السيارة مباشرة ولا يحتاج إلى عاكس داخلى لتحويلها.

وكانت شركة إيه بى بى قد ذكرت أن مشاركتها فى معرض (Next in Mobility) المتخصص فى التنقل الكهربائى تأتى بالتوازى مع الاهتمام المتزايد من الدولة بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ فى نوفمبر القادم، كما تأتى أيضا لمواكبة الطلب المتنامى لاستخدام السيارات الكهربائية فى العالم، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 100 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030 مقارنة مع حوالى عشرة ملايين سيارة حاليا.

وفى ظل خطة الدولة الطموح يتم العمل على إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية والتى تعد أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للتشجيع على استخدام السيارة الكهربائية لمزاياها المتعددة من توفير استهلاك الوقود والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية.