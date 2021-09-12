إيه إم بست تؤكد التصنيف الإئتماني لـ “gig” للتأمين عند +bbb ونظرة مستقبلية مستقرة

نجحت شركة “gig” للتأمين مصر ، في الحفاظ علي تصنيفها الإئتماني الممنوح لها من وكالة التصنيف الإئتماني العالمية AM Best ، عند مستوي B++ / bbb+ مع نظرة مستقبلية “مستقرة” للعام الحادي عشر علي التوالي.

ومن المقرر أن تُصدر “gig” للتأمين مصر بيانا تُعلن فيه عن نجاحها في الإحتفاظ بتصنيفها الإئتماني للعام الحادي عشر علي التوالي، رغم الظروف الصعبة التي لايزال يمر بها العالم وأثرت علي إقتصاده، نتيجة جائحة كورونا.

إشادة بالوضع المالي ومعدلات الأداء والربحية الفنية الاستثنائية

قال علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة “gig” للتأمين – مصر، ، أن الوكالة أشادت بالوضع المالي للشركة ، ومعدلات الأداء والربحية الفنية الاستثنائية ، وذلك بعد عملية مراجعة استمرت لعدة أشهر ، شملت دراسة تفصيلية لكافة الجوانب المالية والفنية ، بما في ذلك كفاية رأس المال والمخصصات الفنية وبرامج إعادة التأمين والاستثمارات.

اضاف في تصريحات إختص بها المال، أن المراجعة شملت أيضًا هيكل إدارة المخاطر المؤسسية بالشركة و كذا قوة و دعم الشركة الأم “مجموعة الخليج للتأمين” .

التصنيف الأعلي في السوق المصرية

ويُعد التصنيف الممنوح من وكالة AM Best لشركة “gig” للتأمين – مصر، الأعلى في السوق المصرية ، تقييما للقوة المالية الذاتية ، لاسيما إذا ما تم استبعاد الحالات التي تمنح فيها وكالة التصنيف حقوق استخدام تصنيفات الشركات الأم بالخارج للشركات المحلية ، بعد حصولها على خطابات ضمان من الشركات المالكة.

وأكد الزهيري، أن تجديد التصنيف الإئتماني لشركته في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق في مصر والعالم ، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، شهادة ثقة جديدة على المرونة الكبيرة التي يتمتع بها المركز المالي الخاص بها.

وأشار إلى أن وكالة AM Best أكدت في تقريرها ، أن الآفاق المتوقعة لحدوث مزيد من التحسن في التصنيف الائتماني للشركة مستقبلا واعدة ، في ظل الإشارات الإيجابية على تعافي كافة العوامل الاقتصادية والسياسية في مصر، بالتزامن مع بدء مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

جى آى جى للتأمين – مصر الشركة الوحيدة في مصر الحاصلة علي تصنيف من وكالة Moody’s

ومن المعروف أن شركة جى آى جى للتأمين – مصر هى شركة التأمين المصرية الوحيدة الحاصلة على تصنيف إئتمانى من وكالة Moody’s ، و قد شهد تصنيف الشركة من قبل الوكالة أيضا إرتفاعا متواليا خلال الفترة الماضية ليصل حاليا إلى مستوى Ba2 و هو ما يفوق بدرجة كبيرة التصنيفات الممنوحة من وكالة Moody’s للتصنيف الإئتمانى لكافة المؤسسات المالية المصرية الأخرى.

جدير بالذكر أن شركة جى آى جى للتأمين – مصر ، هى شركة تأمين ممتلكات مصرية تابعة لمجموعة الخليج للتأمين “gig” و التى تتخذ من الكويت مقرا لها, ومجموعة الخليج للتأمين مصنفة بدرجة”A” من وكالة AM Best للتصنيف الائتمانى ، وتعد من أكبر المؤسسات المالية العاملة فى مجال التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، من خلال تواجدها فى 11 دولة من بينها مصر ، و هى مملوكة بالتبعية لشركة مشاريع الكويت ، و شركة فيرفاكس الكندية ، بإجمالى أصول يقدر بعشرات المليارات من الدولارات لكل منهما.