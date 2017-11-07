إيه أو إس الإماراتية تستثمر 1.6 مليار دولار في شرق بورسعيد

أحمد عاشور قال محمد عبد الله النقبي رئيس شركة إيه أو إس الاماراتية، اليوم الثلاثاء، إن شركته ستستثمر نحو 1.6 مليار دولار لاقامة 3 مشروعات علي 750 ألف متر مربع . جاء خلال كلمته جلسة قناة السويس بمنتدي شباب العالم …

أحمد عاشور

قال محمد عبد الله النقبي رئيس شركة إيه أو إس الاماراتية، اليوم الثلاثاء، إن شركته ستستثمر نحو 1.6 مليار دولار لاقامة 3 مشروعات علي 750 ألف متر مربع .

جاء خلال كلمته جلسة قناة السويس بمنتدي شباب العالم الذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حالياً بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن الاستثمارات تتوزيع بواقع 600 مليون دولار لإقامة محطة للصب الجاف ومثلهم لإقامة منطقة لوجيستية يشمل 6 مصانع من بينهم مصنع أندومي ومصنع مكرونة ومطحن قمح ومصنع لزيت الصويا، فضلاً عن 400 مليون دولار لإقامة مصنع للسكر بطاقة 350 ألف طن سنويا.

وذكر النقبي أن المشروع يحسن ميزان المدفوعات ويقلل من فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق علي أن تشمل المرحلة الأولي انشاء محطة الصب والمنطقة اللوجيستية بينما المرحلة الثالثة تشمل مصنع السكر.

وقال إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستتولي أعمال تنفيذ المشروع وتم الاتفاق مع شركة سويسرية علي توريد المعدات .