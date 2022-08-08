إيهاب نصر: إجراء 1.33 مليون معاملة على شبكة المدفوعات اللحظية بقيمة 6.4 مليار جنيه

قال إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي لنظم وخدمات الدفع، إنه تم إجراء نحو 1.33 مليون معاملة تحويل من خلال شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، حيث بلغت قيمة تلك المعاملات 6.43 مليار جنيه حتي نهاية يونيو 2022، منذ إطلاقها في 22 مارس 2022.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر أنظمة الدفع الإلكترونية الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ببيروت، أن البنك المركزي يعمل على تدعيم البنية التحتية للمدفوعات بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وبما يحقق استقلالية نظم الدفع داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل حاليًا على إنشاء منصة ترميز البطاقات الوطنية، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين والتي تهدف إلي إتمام المعاملات اللاتلامسية باستخدام الهاتف المحمول مثل خدمة أبل باي وسامسونج باي، والذي سيحدث طفرة في المدفوعات الإلكترونية وتقديمها بصورة سهلة وآمنة للمواطنين.

وأشار إلى أن الإحصائيات تشير إلى زيادة الوعي لدى المواطنين في استخدام قنوات ووسائل الدفع الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تلك المعاملات وانخفاض في نسب المعاملات النقدية والذي يسهم في تحقيق رؤية المجلس القومي للمدفوعات في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.