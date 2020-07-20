إيهاب مدحت:«تريد لاين» تتوسع فى أنظمة التقسيط.. وتفتتح مركزين للصيانة و3 متاجر جديدة

تتبنى شركة تريد لاين الموزع الرئيسى والأكبر المعتمد لمنتجات آبل الأمريكية فى مصر خطة طموح خلال العام الحالى تتمثل فى افتتاح 3 متاجر ومركزين لخدمات ما بعد البيع قبل نهاية العام الحالى ، فضلا عن طرح أحدث إصدارات هواتف الآيفون Iphone SE خلال يوليو الجارى وذلك رغم تداعيات فيروس كورونا التى ألقت بظلالها الوخيمة على السوق المحلية .

وقال إيهاب مدحت ، نائب رئيس مجلس إدارة «تريد لاين»، إن شركته تنتهج منذ نشأتها إستراتيچيه واضحه تتمثل فى إيجاد مناخ ملائم لتجربة ما تنتجه أبل من تكنولوچيا راقيه وإستثنائيه مع طمأنة المستخدم بتقديم مستوى عالمى من خلال إنشاء شبكة معارض ومراكز خدمة .

وعلق مدحت لـ«المال» قائلا: «لا يمكن تجاهل تأثير وباء كوفيد 19 على مبيعات الهواتف المحمولة وخاصة الايفون منذ بداية الأزمه حينما اغلقت بعض المصانع فى الصين وانخفض حجم الإنتاج ، إلى جانب تأثر القوى الشرائية للمستهلكين سلبا خلال فترات الحظر وتدابير العزل المنزلى .

وكشف عن تراجع مبيعات الشركة لأقل من النصف، حيث مازالت الشركة تحاول الصعود بالأرقام وتحسين الوضع آملة أن تقترب من تحقيق مثيلتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

طرح جهاز IPhone SE خلال يوليو الجارى

ولفت إلى أن تريد لاين بصدد طرح الإصدار الجديد من هواتف الآيفون محليا قبل نهاية يوليو الجارى وهو SE بعد فتح باب الحجز يوم الأحد الماضى والذى سيمثل، على حد تعبيره، قفزة نوعية، نظراً لسعره التنافسى مقارنه بباقى موديلات أجهزة أبل.

وبرر الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الهواتف فى مصر بعدة عوامل منها تحرك سعر العمله وإرتفاع أسعار الشحن وكذلك فرض بعض الرسوم الحكوميه الا ان الشركة قررت التوسع فى أنظمة التقسيط والتركيز على الطرازات الإقتصاديه بما يتناسب مع تأثر مستويات دخول العملاء.

فى سياق متصل، أبدى مدحت ارتياحه الشديد بعد صدور القرارات الأخيرة من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن تسجيل وتنظيم استيراد أجهزة الهواتف المحمولة بما يضمن حصول كل من الدولة والمستهلك النهائى على حقوقهم إذ ستحصل الجهات المعنية على الرسوم المطلوبة والعميل على الإصدار الخاص بمصر من أجهزة المحمول والأكثر توافقاً مع الشبكات المحلية والمتفق عليها مع الشركات العالمية من خلال اعتماد النوع من جهاز تنظيم الاتصالات قبل شحن أى أجهزة إلى السوق المصرية.

كما ستضمن القرارات أيضا حصول العميل على حقوقه القانونيه كاملة من خلال حصوله على فاتورة شراء وضمان معتمد من مراكز الخدمة الأصلية فقط.

قرار تسجيل IMEI لصالح المستهلك.. ويساهم فى ضبط السوق

وإلزم جهاز تنظيم الاتصالات شركات الهواتف العاملة بالسوق المصرية سداد %5 رسوماً من قيمة الفاتورة الإستيرادية على أى شحنة هواتف قادمة من الخارج تحت بند (مقابل أعباء) ، مع ضرورة تسجيل كافة الأكواد التعريفية IMEI لوحدات الهواتف لدى قواعد بيانات شركات المحمول الأربع لضمان استمراية تقديم خدمة الاتصالات عليها .

وأضاف أن سلسلة متاجر تريد لاين تتكبد خسائر كبيرة بسبب حالة العشوائية التى كانت تسيطر سوق الموبايلات فى مصر، مبينا أنه يوجد عدد كبير من التجار يعتمدون على استيراد الموبايلات بطرق غير شرعية حيث يقومون ببيعها بسعر منخفض هربا من سداد المستحقات الضريبية للدولة مما يوجه اتهامات للشركة بالمغالاة فى الأسعار دون الالتفات لما نقوم بسداده من رسوم وضرائب لصالح الدولة عن كل جهاز مستورد .

وناشد، مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات بتطبيق القرارات الخاصة باستيراد أجهزة الهواتف المحمولة وقطع الخدمة عن الوحدات غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الحكومية، لاسيما وأن السوق السوداء تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف آيفون بمصر.

ورأى أن وعى المستهلك المصرى سيكون فرس الرهان الأكبر خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن شراء هاتف بدون تسجيل رقم الكود التعريفى له IMEI سيؤدى لإيقافه عن العمل، وفى تلك الحالة لن يستطيع المستهلك استعادة حقه من التاجر المخالف.

واستطرد قائلا: «بدأت الشركة منذ سنوات التوسع فى خدمة التواصل الإلكترونى من خلال تطوير تطبيق Tradeline Appو موقع الشركه الإلكترونى ومركز الإتصال ليلبى معظم إحتياجات عملائها الأمر الذى ساهم فى سهولة التواصل مع المستخدمين خلال أزمة كورونا».

كما تقوم الشركة حاليًا بتطوير برامج الولاء والنقاط إليكترونياً لتحقيق تجربه مختلفه للتواصل الإلكترونى.

وألمح إلى أن «تريد لاين» تمتلك حاليا 3 مراكز صيانه معتمده من ابل فى منطقة 6 اكتوبر والتجمع ومدينة نصر (سيتى ستارز) وتخطط لزيادتها الى ٥ فروع قبل نهايه العام الحالى .

كما قدر عدد المتاجر التابعة للشركة على مستوى الجمهورية بنحو 23 فرعاً وتستهدف الشركة افتتاح 3 اخرى جديده قبل أواخر ديسمبر 2020 لتكون بذلك أكبر شبكة متاجر متخصصة فى الشرق الأوسط(Apple mono Brand). رغم كل التحديات المحيطة بيئة العمل

وتأسست تريد لاين خلال عام 1993، بشراكة عائلية بين 3 أشقاء، تحت اسم «آبل لاين»، وتعاقدت مع آبل الأمريكية كموزع رئيسى لها فى عام 1997.

وأطلقت الشركة خلال المرحلة الماضية رغم جائحة كورونا مجموعة من العروض الترويجية تتضمن خصومات كبيرة على غالبية منتجات آبل، مع إتاحة نظام التقسيط بدون فوائد لمدة تصل إلى 18 شهرا، بالتعاون مع شركة Valu التابعة للمجموعة المالية هيرميس ، وبنوك التجارى الدولى CIB والأهلى قطر الوطنى QNB والأهلى المصرى ومصر والتجارى وفا بنك وعودة والإمارات دبى الوطنى والبنك العربى.