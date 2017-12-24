إيهاب لهيطة: مباراة البرتغال في موعدها

علي المصري:أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الإعداد لمعسكر الفريق في مارس المقبل، يسير وفق ما هو مرسوم له، وبما يتفق وأهمية الهدف من أجله، وهو المشاركة في كأس العالم .وأضاف أنه بصدد الإعلان عن تفاصيل جديدة للمعسكر خلال الأيام المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن



علي المصري:

أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الإعداد لمعسكر الفريق في مارس المقبل، يسير وفق ما هو مرسوم له، وبما يتفق وأهمية الهدف من أجله، وهو المشاركة في كأس العالم .

وأضاف أنه بصدد الإعلان عن تفاصيل جديدة للمعسكر خلال الأيام المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مباراة البرتغال الدولية الودية المقرر إقامتها يوم 23 مارس بسويسرا، لا توجد حولها أي مشاكل من أي نوع، نافيا ما تردد في بعض المواقع الإخبارية من أن المباراة تصادف عوائق مالية، واصفا ذلك بأنه لا أساس له من الصحة .

وأكد لهيطة مجددا أنه يلقى كل تعاون وتجاوب وتفاهم من الجانب البرتغالي، ما جعل اتحاد كرة القدم ينجز كل الاتفاقات مع الاتحاد البرتغالي الذي يكن كل تقدير له ولرئيسه المهندس هاني أبو ريدة، الذي ينظرون إليه كعلامة دولية تحظى بكل تقدير، الأمر الذي سهل الكثير في المفاوضات التي سبقت الاتفاق .

وتمنى مدير المنتخب الوطني أن يحظى فريقه باهتمام إعلامي مدروس على المستوى المحلي بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة تطلع على كل ما ينشر في أي مكان.

