إيهاب عبدالعال : حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات غرفة شركات السياحة نهائي

أكد إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن قرار محكمة القضاء الإداري الخاص ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، نهائي ولا يوقف تنفيذه استشكال أو طعن.

وأضاف عبد العال في تصريحات لـ”المال”، أنه في انتظار صدور الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة وذلك لإرسالها إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لتنفيذ الحكم القضائي، مؤكدا أنه يثق في احترام الوزير للقضاء وأنه سينفذ الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، أصدرت يوم 7 يونيو الجاري، حكما بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والتي عقدت أواخر أكتوبر لعام 2018، وذلك في الدعوى المقدمة من إيهاب عبد العال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بلومون للسياحة.

ولفت عبد العال إلي أنه من المفترض ووفقًا للقانون أن يتم تشكيل لجنة تسيير أعمال للغرفة لمدة 60 يوم بعد حل مجلس إدارتها، متابعاً أنه لا يحق للوزير أن يزيد عن هذه المدة ثم يتم الدعوة بعدها لإجراء انتخابات جديدة.