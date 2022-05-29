إيهاب شلبي : علينا استغلال مؤتمر المناخ والدعوة لطرح سندات خضراء بقيمة تريليون دولار لدعم القضايا البيئية

قال الدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة دي كاربون للاستشارات البيئية، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم cop27 فرصة جيدة لمصر لتنفيذ مشروعات خضراء، مطالبا بطرح سند أخضر بقيمة تريليون دولار لدعم قضايا المناخ عالميا.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الثالثة بعنوان الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، في مؤتمر بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022»، أن هناك مسئولية مشتركة لدي الدول المتقدمة لدعم الدول النامية في قضايا التصدي للتغيرات المناخية وتوفير التمويلات لها.

وتابع أن الحكومة المصرية قامت بخطوات جيدة في ملف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، منها إطلاق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، اضافة الي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لافتا الي ان المرحلة الحالية لاتتطلب الاعتماد علي أدوات تقليدية وإنما استحداث أدوات لجذب تمويلات لتلك النوعية.

وأوضح أن هناك دور بارز لصندوق مصر السيادي والبنوك والبورصة المحلية بجانب دور وزارة البيئة لتهيئة المناخ الملائم للتوسع في المشروعات الخضراء.