إيهاب سعيد وخالد أبو هيف ينضمان لسباق انتخابات البورصة

مصطفى طلعت: تقدم إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة "أصول" للوساطة في الأوراق المالية، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة البورصة عن مقعد الشركات العاملة في المجال، كما تقدم خالد أبو هيف الرئيس التنفيذي لشركة "الملتقى العربي" للإستثمارات المالية، بأوراق ترشحه عن…

مصطفى طلعت:

تقدم إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة “أصول” للوساطة في الأوراق المالية، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة البورصة عن مقعد الشركات العاملة في المجال، كما تقدم خالد أبو هيف الرئيس التنفيذي لشركة “الملتقى العربي” للإستثمارات المالية، بأوراق ترشحه عن مقعد الشركات المقيدة.

وينافس “سعيد” 3 مرشحين تقدموا باوراق ترشحهم، على مقعد العاملين بالمجال، وهم كل من أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة “رسملة مصر” لإدارة الإصول، وسليمان نظمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للوساطة المالية (مرشح عن شركات السمسرة)، بالإضافة إلى سامح العزب العضو المنتدب لشركة وثيقة لتنداول الأوراق المالية (مرشح عن شركات السمسرة).

وينافس “أبو هيف” 3 مرشحين، على مقعد الشركات المقيدة، وهم كل من هاشم السيد، العضو المنتدب بشركة المصريين في الخارج، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالي، ووليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة الحديثة للمواد العازلة “مودرن بيتومود”، بالإضافة إلى مصطفى موسى رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية التابعة لبنك أبوظبي الإسلامي- مصر.

يشار إلى أن المهندس أحمد شلبي، العضو المنتدب بشركة إم بي للهندسة،، قد تقدم مساء أمس، بأوراق ترشحه على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يوم 22 يونيو المقبل، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.