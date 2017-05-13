إيهاب سعيد: هل تفرض الحكومة الأمر الواقع بشأن ضريبة البورصة؟

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى مارس الماضى، على مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله لمجلس النواب قبل انتهاء الفترة المحددة.

وأضاف سعيد: “لا يعقل أن تنتظر الحكومة حتى اللحظات الأخيرة لتعرض أمر الضريبة على البرلمان وكأنها بهذا تضع أعضاء المجلس أمام الأمر الواقع!, فمجلس النواب هو المنوط بالتشريع, والحكومة تقترح فقط القوانين, وللمجلس الحق فى الإضافة أو التعديل أو حتى الإلغاء!, وهذا ما يتطلب فترة كافية للمناقشات والاقتراحات, وليس مجرد عرض “صورى” للإقرار والموافقة!, وهو ما قد يثار إذا ما أقر البرلمان بالفعل لضريبة الدمغة على حالتها دون إضافة أو تعديل فى تلك الفترة القصيرة”.

ويقضى مشروع القانون بتطبيق ضريبة الدمغة على 3 مراحل، الأولى تبدأ من تاريخ العمل بالقانون بنسبة 1.25 فى الألف من قيمة المعاملة، تزداد إلى 1.50 فى الألف بالسنة التالية، وصولاً الى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة.

وأشار عضو مجلس إدارة أصول إلى أنه قد تناثرت الشائعات حول رغبة الحكومة فى إعادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وإلغاء مقترح ضريبة الدمغة, وأيضا عن احتمالية تطبيق ضريبة الدمغة بأثر رجعى بما يخالف الدستور, وغيرها من الأقاويل التى أثرت بالسلب على أداء السوق الأسبوع المنقضي.

وأكد استحالة تطبيق ضريبة الدمغة بأثر رجعى كونها تستقطع من التعاملات بشكل لحظى, وهو ما يعنى استحالة المطالبة بها بعد إتمام تلك العمليات بفترة سابقة, إلا أن غياب الشفافية والتصريحات غير الواضحة والمتضاربة أحيانا من المسؤولين كان لها أثر واضح على التعاملات, ليس فقط على مدار الأسبوع الماضى, وإنما ايضا على مدار الأسابيع الماضية, وهو ما حذرنا منه منذ منتصف ابريل الماضى.

يشار إلى أن مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد أكد لـ”المال”، نهاية الأسبوع الماضي، عدم تلقى اللجنة مشروع قانون يخص هذا الملف حتى الآن.

وقال “الشريف” إن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات، يعتبر نافذا دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعى، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار الأخير.

