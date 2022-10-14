إيهاب سعيد: شعبة الاتصالات قامت بدورها كسفيرة لمصر فى معرض «جيتكس دبى»

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس شركة “خدماتي” للدفع الإلكتروني، على هامش ختام فعاليات معرض جيتكس دبي 2022، إن شعبة الاتصالات بالغرف التجارية قامت بدورها خلال فعاليات المعرض كسفيرة لمصر لعرض فرص الاستثمار بالقطاع.

وأضاف أن الشركات المصرية شاركت بقوة فى فعاليات المعرض، وحققت ترحيبا كبيرا من الزوار العرب والأجانب.

وأوضح أن معرض “جيتكس”يعد أحد المعارض الدولية التي تجعلنا نتعرف على تطورات سوق التكنولوجيا والاتصالات الدولي، مضيفا أنه تم بحث مع عدد من المستثمرين الأجانب سبل نقل تجربتهم الرقمية إلينا لنحقق طفرة بقطاع الاتصالات في مصر، خاصة قطاع التكنولوجيا المالية لما له من فرص نمو جيدة بالسوق المصرية.

وقال سعيد، إن شعبة الاتصالات بالغرف التجارية قامت بدورها لدعم الدولة من خلال عرض الحوافز التي تتمتع بها السوق المصرية، لافتا إلى أن مصر لقيت ترحيبا من المستثمرين العرب والأجانب خلال المباحثات والمناقشات التي تمت على هامش انطلاق فعاليات المعرض.

على الجانب الآخر، وعلى مستوى الشركات قال إيهاب سعيد، إن شركة “خدماتي” قامت بعقد لقاءات مع المطورين لبحث إمكانية التعاون ونقل الخبرات في أنظمة العمل المتطورة لقطاع المدفوعات الإلكترونية، لدعم المنظومة التأمينية في عمليات المدفوعات الإلكترونية.

وأضاف أننا عرضنا على عدد من المصنعين نقل تجربتهم إلى مصر لصناعة ماكينات “POS”، لما لها من احتياج في السوق المصرية، في ظل الاعتماد على سياسة الدفع الإلكتروني في مصر، وفرص النمو المتوقع لها خلال المرحلة الراهنة.