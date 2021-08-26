إيهاب رشاد: 95% من عمليات «مباشر» تنفذ «أونلاين».. ولدينا 5 قنوات إلكترونية

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدنج” للاستثمارات المالية، إن أكثر من 95% من عمليات “مباشر” للتداول على الأسهم تنفذ إلكترونيًا –أونلاين- في ظل امتلاك الشركة لقاعدة تكنولوجية ضخمة.

وأضاف – في حواره مع برنامج CEO LEVEL المذاع حاليَا على قناة “المال” على منصة “يوتيوب” أن شركة مباشر تمتلك نحو 5 قنوات إلكترونية، متمثلة في 3 تطبيقات تحت مسمى “مباشر برو” بالإضافة إلى تطبيقين إلكترونيين تحت مسمى “تريد بلس” أحدهما للموبايل والآخر لأجهزة الكمبيوتر.

ولفت نائب رئيس مجلس ادارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إلى أن الأفراد يستحوذون على نحو 60 – 65 % من تعاملات الشركة، بينما تبلغ نسبة المؤسسات المحلية نحو 20% والأجانب بنسبة تصل لـ 20%.

يشار إلى أن شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية تأسست عام 2018، وتمتلك تحت مظلتها نحو 3 شركات تابعة، وهي (مباشر لتداول الأوراق المالية، ومباشر للاستشارات المالية، ومباشر لإدارة الأصول).