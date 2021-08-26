بورصة وشركات

إيهاب رشاد: 95% من عمليات «مباشر» تنفذ «أونلاين».. ولدينا 5 قنوات إلكترونية

الأفراد يستحوذون على نصيب الأسد من تعاملات مباشر بـ 65%
أحمد علي 7:35 م, الخميس, 26 أغسطس 21 7:35 م, الخميس, 26 أغسطس 21

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قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدنج” للاستثمارات المالية، إن أكثر من 95% من عمليات “مباشر” للتداول على الأسهم تنفذ إلكترونيًا –أونلاين- في ظل امتلاك الشركة لقاعدة تكنولوجية ضخمة.

وأضاف – في حواره مع برنامج CEO LEVEL المذاع حاليَا على قناة “المال” على منصة “يوتيوب” أن شركة مباشر تمتلك نحو 5 قنوات إلكترونية، متمثلة في 3 تطبيقات تحت مسمى “مباشر برو” بالإضافة إلى تطبيقين إلكترونيين تحت مسمى “تريد بلس” أحدهما للموبايل والآخر لأجهزة الكمبيوتر.

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ولفت نائب رئيس مجلس ادارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إلى أن الأفراد يستحوذون على نحو 60  – 65 % من تعاملات الشركة، بينما تبلغ نسبة المؤسسات المحلية نحو 20% والأجانب بنسبة تصل لـ 20%.

يشار إلى أن شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية تأسست عام 2018، وتمتلك تحت مظلتها نحو 3 شركات تابعة، وهي (مباشر لتداول الأوراق المالية، ومباشر للاستشارات المالية، ومباشر لإدارة الأصول).

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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