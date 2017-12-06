إيهاب درة : السوق المحلى يستهدف 300 ألف نقطة بيع فى 2018‎

سمية كمالكشف إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك مصر ، عن وصول عدد نقاط البيع والتحصيل داخل السوق المحلى إلى حوالي ٦٥ ألف نقطة، متوقعا زيادتها خلال ٢٠١٨ إلى ٣٠٠ ألف.جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثانى من مؤتمر بافيكس للشمول المالى المقام على هامش معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى

سمية كمال

كشف إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك مصر ، عن وصول عدد نقاط البيع والتحصيل داخل السوق المحلى إلى حوالي ٦٥ ألف نقطة، متوقعا زيادتها خلال ٢٠١٨ إلى ٣٠٠ ألف.

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثانى من مؤتمر بافيكس للشمول المالى المقام على هامش معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى



وأشار إلى زيادة عدد المواطنين ممن لديهم حسابات خاصة بعد تحويل صرف الرواتب الحكومية عبر ماكينات الصرّاف الآلي، والتي نتج عنها ٥ ملايين كارت حكومي للرواتب، وتنتظر السوق المحلية تفعيل “كارت الفلاح”.



وكشف الدرة عن إطلاق عدد جديد من التحديثات من قبل البنك المركزي يناير المقبل، الأمر بما يؤكد توجهات الحكومة نحو دعم استراتيجية الشمول المالى.

وقال محمد الصبان، رئيس قطاع الديجيتال بانكينج بالبنك التجاري الدولي، إن الإطار التنظيمى والتشريعى جزء أساسي لنشر المدفوعات الإلكترونية وميكنة الخدمات المصرفية.

وشدد على أن تغير أسلوب تفكير البنوك نحو الخدمات المتطورة ضروري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي يستهدف تقديم الخدمات المصرفية للعميل دوريا من خلال الموبايل بانكينج وإتاحة سداد المدفوعات الحكومية على مدار الساعة أسبوعيا



