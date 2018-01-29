إيهاب جلال يُشيد بصفقات الزمالك الشتوية ودعم اﻹدارة

علي المصري أكد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الصفقات الشتوية التى تعاقد مجلس إدارة النادي معها إضافة قوية ومكسب حقيقي للفريق، مؤكدا أنه تم تدعيم جميع مراكز الفريق بصفقات من العيار الثقيل، سوف يكون لها تأثير إيجابي على نتائج الفارس الأبيض خلال المباريات المق

علي المصري



أكد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الصفقات الشتوية التى تعاقد مجلس إدارة النادي معها إضافة قوية ومكسب حقيقي للفريق، مؤكدا أنه تم تدعيم جميع مراكز الفريق بصفقات من العيار الثقيل، سوف يكون لها تأثير إيجابي على نتائج الفارس الأبيض خلال المباريات المقبلة.

وأضاف المدير الفني للزمالك، أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حرص على تلبيه جميع طلباته، والتعاقد مع جميع اللاعبين الذين طلب ضمهم للفريق خلال انتقالات يناير، ولم يتوانَ رئيس النادي في تدعيم الفريق بلاعبين مميزين.

وأشار أيهاب جلال إلى أن الإدارة منحته حرية التصرف في تحديد الصفقات والمراكز التي تحتاج لتدعيم، ودورها كان إنهاء المفاوضات بشكل احترافي.

على جانب آخر، يخوض الفريق مرانه الأساسي مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة انبى بعد غدا الاربعاء ضمن مواجهات الجولة ال 21 لمسابقة الدورى العام .

ويشارك في المران اللاعبين المنضمين حديثا محمد عنتر ومحمد عبد الغنى وحمدي النقاز وإسلام جمال ، وبعتد انتهاء المران يعلن ايهاب جلال المدير الفنى للفريق قائمة مباراة انبى.

ومن المنتظر أن يشارك الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، فى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما بات جاهزا لقيادة هجوم الزمالك في مباراة إنبي، عقب تعافيه من اﻹصابة.