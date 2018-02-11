إيهاب جلال يكشف أهدافه مع الزمالك لحصد البطولات

علي المصريأكد ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يشغل تفكيره بأى انتقاد يوجه له منذ توليه المسئولية الفنية للزمالك، وكل تركيزه ينصب على تحقيق نتائج جيدة وبناء فريق قوى للقلعة البيضاء، يكون قادرا على العودة لحصد البطولات لسنوات طويلة.وأشار إلى أنه يدرك جيدا أن

علي المصري

أكد ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يشغل تفكيره بأى انتقاد يوجه له منذ توليه المسئولية الفنية للزمالك، وكل تركيزه ينصب على تحقيق نتائج جيدة وبناء فريق قوى للقلعة البيضاء، يكون قادرا على العودة لحصد البطولات لسنوات طويلة.

وأشار إلى أنه يدرك جيدا أن الطريق لا يزال طويلا، لكنه متفائل للغاية، خاصة أن الفريق أصبح يسير على الطريق الصحيح، وهناك حالة من الانضباط والالتزام.

وأضاف جلال أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين فنيا ومهاريا، وبمزيد من الالتزام التكتيكي والخططى داخل المستطيل الأخضر، سيؤدى الزمالك بشكل أفضل، ويحقق الانتصارات وينافس على البطولات.

وكشف جلال أن نانا بوكو مهاجم الفريق من أفضل المهاجمين الافارقة بمسابقة الدوري العام ، وينفذ التعليمات المطلوبة منه حرفيا ، ويشكل خطورة على دفاعات المنافسين بفضل تحركاته والسرعات التي يمتاز بها .

وقال جلال بأن ثقته في قدرات وإمكانيات نانا بوكو السبب الأساسي في التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، لتدعيم الهجوم الأبيض، ووجوده يشعل المنافسة بين جميع اللاعبين.

وأوضح إيهاب جلال بأنه لا أساس من الصحة لم يتردد برغبته في الاستغناء عن خدمات السوري مؤيد العجان، مضيفا بانه لاعب مميز ومن العناصر الاساسية بالفريق وليس معنى عدم مشاركته، ابتعاده عن حساباته الفنية.