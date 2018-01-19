إيهاب جلال يشيد بودية الشباب.. ويمتدح حسام أشرف

الزمالك يهزم شبابه برباعية مقابل هدف استعدادًا للمصري علي المصري أعرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه عن تجربة اليوم الودية أمام فريق شباب النادي مواليد 97 والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدف. وأكد…

الزمالك يهزم شبابه برباعية مقابل هدف استعدادًا للمصري





علي المصري

أعرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه عن تجربة اليوم الودية أمام فريق شباب النادي مواليد 97 والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدف.

وأكد جلال أن الزمالك يضم ناشئين على مستوى طيب، مبديًا إعجابه بإمكانيات أكثر من لاعب من فريق الشباب، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالتحدث في الفترة المقبلة مع رئيس قطاع الناشئين بالزمالك حول هولاء اللاعبين.

وعن تصعيده للاعب حسام أشرف من مواليد 2001 اليوم، أكد أنه جاء بناء على ترشيحات المدربين بقطاع الناشئين، مشيدًا بأداء اللاعب وأنه على مستوى طيب وقدم مردودًا جيدًا خلال مشاركته اليوم.

كان الفريق قد فاز على فريق شباب النادي مواليد 1997 في المباراة الودية التى جمعت بينهما، اليوم الجمعة، في ملعب النادي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأحرز أهداف الفريق الأول كل من: أحمد رفعت ومحمد أشرف روقة من ضربتي جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وسجل نانا بوكو الهدفين الثالث والرابع، بينما أحرز هدف فريق 97 اللاعب عادل مجدي.