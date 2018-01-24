إيهاب جلال يستهدف مواصلة تفوقه الكاسح على حسام حسن

على المصرى يستهدف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مواصلة تفوقه الكاسح على حسام حسن، المدير الفنى للمصري، خلال مواجهة الفريقين، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة العشرين من الدوري المصرى الممتاز.

على المصرى

يستهدف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مواصلة تفوقه الكاسح على حسام حسن، المدير الفنى للمصري، خلال مواجهة الفريقين، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة العشرين من الدوري المصرى الممتاز.

وخاض إيهاب جلال تلك اللقاءات السبعة، مع فريقى مصر المقاصة وإنبى، على الترتيب، فيما كان يقود حسام حسن فريقا الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى على التوالى، وسجلت فريق إيهاب جلال 13 هدفا، فيما أحرزت أندية حسام حسن 7 أهداف، خلال اللقاءات السبعة.

وتقابل إيهاب جلال وحسام حسن، سبعة مرات من قبل خلال الأربعة مواسم الماضية، فاز المدير الفنى الحالى للزمالك في خمسة مباريات، ولم يحقق نظيره فى المصرى البورسعيدى، أى فوز فى تلك المباريات، فيما أنتهت مواجهتين بالتعادل بينهما.

بدأت مواجهات الثنائى موسم 2014-2015، وتفوق إيهاب جلال، على نظيره حسام حسن، في مباراتي الدورين الأول والثانى للدوري الممتاز، حيث كان الأول يتولى وقتها تدريب مصر المقاصة، أما الثاني كان يدرب الاتحاد السكندري، وقاد جلال، الفريق الفيومى للفوز على زعيم الثغر بهدف نظيف ذهابا، والتغلب 2-1 إيابا.

وكان نسخة الدورى 2015-2016 هى موسم التعادلات، حيث حسم التعادل الإيجابي، مواجهتي إيهاب جلال “المقاصة”، أمام حسام حسن “المصري”، وانتهت مباراة الدور الأول 1-1، أما مباراة الدور الثاني فأنتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين.



وفى موسم 2016-2017، ظل إيهاب جلال، مديرا فنيا للمقاصة، فيما تولى حسام حسن تدريب المصري، وانتهت مباراة الدور الأول بالدوري بفوز الفريق الفيومي بهدف نظيف، وحسم إيهاب جلال، مواجهة الدور الثاني، بتفوقه على حسام حسن 4-2.

وتسلم جلال القيادة الفنية لنادى إنبى، فى موسم 2017-2018، وتقابل أمام غريمه حسام حسن المدير الفنى للفريق البورسعيدي، ونجح جلال في ألحاق هزيمة جديدة بالعميد، بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب، ليكون هذا الفوز هو الانتصار الخامس لإيهاب جلال على حسام حسن.

وأنتقل إيهاب جلال لتدريب الزمالك قبل نهاية الدور الأول هذا الموسم، خلفا للصربى المقال نيبوشا يوفوفيتش، فيما ظل حسام حسن مديرا فنيا للمصرى، وسيتقابلا مساء اليوم مجددا، فهل يحقق جلال فوزا جديدا على حسام، ويكرس العقدة له، أم ينتفض العميد ويحقق فوزه الأول على غريمه، أم تنتهى تلك المواجهة بالتعادل الثالث بينهما؟.