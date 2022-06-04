إيهاب جلال: منتخب مصر سيلعب بشكل مختلف وسيخوض كل مباراة وهدفه الفوز

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مواجهة الفراعنة لنظيره الغيني، مساء يوم غد الأحد، في ظل غياب العديد من العناصر الأساسية وأبرزها محمد الشناوي حارس المرمى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويلعب منتخب مصر مع غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يومي 5 و9 يونيو قبل مواجهة كوريا وديًا 14 يونيو.

وقال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: محمد النني قد يغيب عن مباراة غينيا بسبب الإصابة، أحمد فتوح تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد تواجده في معسكر المنتخب اليوم.

وأضاف: محمد الشناوي سيغيب أيضًا عن المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا، بالتأكيد سيكون مؤثر ولكن لدينا ثقة في كل الحراس المتواجدين، كما أن الشناوي سيستمر في المعسكر.

وتابع: غدًا سنلعب مع خصم صعب، خاصًة أن مجموعة مصر كلها فرق شاركت في النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا، مباراة غينيا مهمة وكبيرة، ولكن لدينا الرغبة في أن نلعب بشكل مختلف عما سبق، هدفنا الفوز في كل مباراة.

وتطرق إيهاب جلال للحديث عن محمد صلاح، قائلًا: صلاح يريد تحقيق الأفضل مع منتخب مصر ويلعب بكل قدراته مع الفريق. وبشأن مشاركته أمام كوريا، فإننا نريد أن نحافظ على القوام الأساسي مع منح الفرص لبعض اللاعبين الجدد الذين نريد مشاركتهم للوقوف على مستواهم.