إيهاب جلال: ملعب إثيوبيا جيد ونعاني من الإصابات

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، صعوبة مواجهة إثيوبيا، المقرر إقامتها غدًا الخميس، في إطار الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المرتقبة: مباراة الغد قوية وليست سهلة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث، رغم أننا نعاني من سوء حظ كبير بسبب الإصابات.

وأضاف، يغيب غدًا عن صفوفنا كل من محمد صلاح، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي بسبب الإصابة، لكن لدينا العديد من اللاعبين الذين لديهم الحافز لتحقيق انتصار ثاني على التوالي غدًا.

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر، على أرضية ملعب استاد بينجورا، مؤكدًا أنه مقارنة بالملاعب الموجودة في أفريقيا فهو ملعب جيد.

في سياق متصل، أكد عمرو السولية، قائد منتخب مصر، أنه لا توجد مباراة سهلة حاليًا، مُبينًا أن الجميع في البعثة لديهم رغبة في تحقيق الانتصارات في جميع المباريات، خاصًة غدًا للاستمرار في صدارة المجموعة.