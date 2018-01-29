إيهاب جلال: أداء اللاعبين هو الفيصل في الاختيار

علي المصريأكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأنه يثق ثقة كاملة في جميع لاعبي الفريق، سواء القدامى أو الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدًا أنه لم يتم التعاقد مع لاعبين جدد لإجبار القدامى على الرحيل عن الفريق.وأشار جلال إلى أ

علي المصري



أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأنه يثق ثقة كاملة في جميع لاعبي الفريق، سواء القدامى أو الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدًا أنه لم يتم التعاقد مع لاعبين جدد لإجبار القدامى على الرحيل عن الفريق.

وأشار جلال إلى أنه يعشق المنافسة بين جميع لاعبي الفريق، وأن الأداء في التدريبات والمباريات هي الفيصل في اختيار قائمة الفريق والتشكيل الذى يخوض به المباريات.

وأضاف المدير الفني، بأنه لن يجامل أي لاعب على مصلحة الفريق، وسيمنح الفرصة كاملة لجميع اللاعبين بشرط الالتزام والانضباط، والأداء الرجولي في التدريبات والمباريات.