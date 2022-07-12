إيهاب توفيق يغني وسط الجمهور في حفل عيد الأضحى بطنطا (صور)

أحيا النجم إيهاب توفيق خلال الساعات الأخيرة حفلًا غنائيًا بنادي ماتريكس بمحافظة طنطا بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وحضر الحفل برفقة مدير أعماله تامر عبد المنعم، وصديقه المطرب أحمد الحصري.

وفاجأ إيهاب الجمهور باعتلاء منصة عالية بالمسرح والغناء لهم وهو وسطهم في سابقة لم يفعلها مطربون كثيرون منذ فترة طويلة، وأحاط الكثيرون إيهاب حينما اعتلى هذه المنصة وغنوا معه أشهر أغنياته القديمة منها أحلى منهم، وسحراني، وعامل عاملة، ومراسيل، ويا رموشها، ومالهمش في الطيب، وتترجى فيا، كما حرص على تقديم بعض أغنياته الأخيرة مثل طلقة وانت اختياري.

يذكر أن إيهاب توفيق يعيش حالة نشاط فني ملحوظ الفترة الحالية بتقديم حفلات غنائية عديدة في مصر وخارجها، حيث أحيا 3 حفلات غنائية بلبنان مؤخرًا، وحققت إقبالًا جماهيريًا.