إيهاب توفيق يعود للحفلات الغنائية بعد فترة في أمريكا

غاب الفنان إيهاب توفيق عن إحياء الحفلات الغنائية منذ فترة طويلة لظروف كثيرة ، لكنه قرر العودة في موسم الصيف الحالي بأكثر من حفل كبير للجمهور المصري والعربي يبدأها بحفل غنائي بجولدن روز بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام الحفل نهاية يوليو الجاري، ويحضره جمهور كبير من الجاليات العربية والأجانب من محبي فن توفيق الذي قدمه منذ بداية التسعينات وحتى الآن.

يذكر أن إيهاب شارك مؤخرا في أغنية “زحمة الأيام” مع مطربي جيله هشام عباس ومصطفى قمر وحميد الشاعري وحققت الأغنية 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب.