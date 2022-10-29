إيهاب توفيق يطرح أغنيته الجديدة «ليكي عندي» (فيديو)

طرح النجم إيهاب توفيق مساء اليوم أغنيته الجديدة ” ليكي عندي” للجمهور ، والتي يعود بها للساحة الغنائية بعد فترة.

الأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي في أول تعاون فني يجمعهما بإيهاب توفيق ،وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم شركة PMG Egyp الذي أشرف على تفاصيلها حتى تظهر بصورة مميزة للجمهور .

وتميزت بطابع المقسوم الشرقي ممزوجا بموسيقى وتوزيعات غربية .

“ليكي عندي “تحمل طابعا ايقاعيا خفيفا ومبهجا للجمهور ، وقام توفيق بغنائها ” ليركس” وظهر فيها بإطلالة شبابية .

وتقول كلمات الأغنية” ليكي عندي الحب اللي ماحدش قبلك يوم اتحبو ليكي بيكي بستقوى على الدنيا”.

من ناحية أخرى يتواجد إيهاب توفيق حاليا في أمريكا من أجل قيامه بجولة غنائية في العديد من الولايات بها منها نيوجيرس وكاليفورنيا ووواشنطن وغيرها .