إيهاب توفيق يشارك فى مهرجان «قرقنة» بتونس

يعود النجم ايهاب توفيق لاحياء مهرجانات غنائية بتونس بعد سنوات من الغياب ، حيث يحي حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليا مهرجان قرقنة بتونس غدا 16 أغسطس الجاري .

كما يحي حفلا غنائيا بمهرجان سليانة 20 أغسطس ، بالاضافة لاحياؤه بعض الحفلات الغنائية ببعض المدن التونسية أيضا خلال جولته بها ابتداء من غد .

يذكر أن ايهاب توفيق يستعد لطرح أغنيته الجديدة” ليكي عندي ” الأيام المقبلة ، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، ومن المتوقع صدورها قبل انتهاء موسم الصيف الحالي .

كما أحيا ايهاب أكثر من حفل غنائي اليومين الماضيين بمصر بمركب السرايا وشيراتون القاهرة أيضا ، ولاقت الحفلات اقبالا كبيرا من الجمهور ، وقدم فيها أشهر أغنياته “أحلى منهم ، عامل عاملة ، أكتر من كده ايه ، مالهمش في الطيب ، تترجا فيا وغيرها .