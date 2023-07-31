إيهاب توفيق يروج لأغنيته الجديدة «ولا حاجة» ويعود للتعاون مع كاريكا (فيديو)

قرر النجم ايهاب توفيق عودة التعاون الفني بينه وبين الملحن عصام كاريكا في أغنيته الجديدة” ولاحاجة” الذي سيقوم بطرحها الأيام القادمة بصيف 2023 ، بعد أن حققا معا نجاحات كبيرة في فترة التسعينات والألفية بأغنيات مختلفة منها ” حلم السنين ” و” كلموه” وغيرها .

وقام ايهاب توفيق اليوم بالترويج لأغنيته الجديدة” ولاحاجة” عبر حساباته الرسمية بمنصات السوشيال ميديا ، بنشر مقطع من الأغنية وتقول كلماتها ” إنتي عارفة الشوق بيعمل فيا إيه؟ ولا حاجة! إنتي عارفه الحب حرك فيا إيه؟ ولا حاجة!.

وعلق توفيق على الفيديو ” انتظروا أغنية ولا حاجه قريبا، كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير” .

كما أحيا ايهاب أكثر من حفل غنائي مؤخرا بالساحل الشمالي ضمن حفلات موسم صيف 2023 ، وشهدت الحفلات حضورا لافتا وقدم فيها العديد من أغنياته التي يحبها الجمهور في مشواره الفني منها ” عامل عاملة” و” تترجا فيا” و” الله عليك ياسيدي ” و” مالهمش في الطيب” و” أقوى من هواك ” و” قلبي في حيرة” و” انت اختياري” .