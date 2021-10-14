ثقافة وفنون

إيهاب توفيق يحيي حفل دار الأوبرا المصرية في ذكرى المولد النبوي

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر، الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، حيث تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وبمشاركة النجم إيهاب توفيق، وذلك في الثامنة مساء الإثنين 18 أكتوبر على مسرح النافورة. ويتضمن…

أحمد حمدي 1:53 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21 1:53 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر، الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، حيث تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وبمشاركة النجم إيهاب توفيق، وذلك في الثامنة مساء الإثنين 18 أكتوبر على مسرح النافورة.

ويتضمن البرنامج فاصلين، يحيى الثانى منه النجم ايهاب توفيق بباقة مختارة من الابتهالات الروحانية والمديح النبوي منها إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فا ، دعونى، مدد يا نبى وغيرها.

اقرأ أيضا  «أيام وبنعيشها» و«زي القمر» و«حكايتي مع الزمان» .. أسماء مسلسلات تشابهت مع أغنيات سابقة

أما الأول يضم ليالي رسول الله، ألف ألف صلاة لـ أحمد عبد الله، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، صلوا يا أهل الكمال لـ الشيخ محمد عبد الله، مولاي الهادي لـ عبد العظيم محمد، خد بإيدي لـ عبد المنعم البارودي أداء محمد عبد الحميد، أمنية سمير، حسام صقر، آيات فاروق .

اقرأ أيضا  هل يؤثر حريق «الجونة السينمائي» على فعاليات المهرجان.. نقاد يجيبون

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني اسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولي حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني.

وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة علي الأناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان، وذلك من خلال برنامج الأوبرا الرمضاني هذا إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

اقرأ أيضا  ألبومات الكبار تعود للسوق .. حماقي بـ«يافاتني» وعمرو بـ«عيشني»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

هند صبري تسلم جائزة الإنجاز الإبداعي للسقا في حفل افتتاح «الجونة السينمائي»

أحمد حمدي 12:27 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

السقا يداعب زوجته «أمسكي المايك» ويستعيد ذكريات «همام في أمسترام»

أحمد حمدي 12:05 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء في افتتاح «الجونة السينمائي» (صور)

أحمد حمدي 11:45 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية الـ 30 بالأوبرا

أحمد حمدي 5:24 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

هل يؤثر حريق «الجونة السينمائي» على فعاليات المهرجان.. نقاد يجيبون

أحمد حمدي 4:57 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل «ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي» (صور)

سلوى عثمان 7:38 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21