إيهاب توفيق يحيي حفل دار الأوبرا المصرية في ذكرى المولد النبوي

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر، الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، حيث تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وبمشاركة النجم إيهاب توفيق، وذلك في الثامنة مساء الإثنين 18 أكتوبر على مسرح النافورة. ويتضمن…

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر، الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، حيث تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وبمشاركة النجم إيهاب توفيق، وذلك في الثامنة مساء الإثنين 18 أكتوبر على مسرح النافورة.

ويتضمن البرنامج فاصلين، يحيى الثانى منه النجم ايهاب توفيق بباقة مختارة من الابتهالات الروحانية والمديح النبوي منها إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فا ، دعونى، مدد يا نبى وغيرها.

أما الأول يضم ليالي رسول الله، ألف ألف صلاة لـ أحمد عبد الله، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، صلوا يا أهل الكمال لـ الشيخ محمد عبد الله، مولاي الهادي لـ عبد العظيم محمد، خد بإيدي لـ عبد المنعم البارودي أداء محمد عبد الحميد، أمنية سمير، حسام صقر، آيات فاروق .

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني اسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولي حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني.

وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة علي الأناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان، وذلك من خلال برنامج الأوبرا الرمضاني هذا إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .