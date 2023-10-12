إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي 4 نوفمبر المقبل

يحيي النجم إيهاب توفيق الفترة القادمة حفلا غنائيا كبيرا بأبو ظبي تحديدا 4 نوفمبر القادم ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ” الفن الجميل” الذي تقيمه الشركة المنظمة للحفل .



ويقدم فيه توفيق أحدث أغنياته التي يستعد لطرحها الأيام القادمة ” أيوه ياغشاش” الذي أعلن عنها مؤخرا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ، وقرر تأجيل طرحها بسبب الأوضاع السياسية حاليا في المنطقة العربية بعد توتر الأمور والحرب الدائرة.



كما يقدم إيهاب توفيق في الحفل أغنياته الشهيرة في مسيرته الفنية منها ، تترجا فيا ، مالهمش في الطيب ، الأيام الحلوة ، ليه الخصام، عامل عاملة ، الله عليك ياسيدي ، سحراني ، ليكي عندي ، انت اختياري وغيرها .