إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي (صور)

يحيي حاليا النجم إيهاب توفيق حفلا غنائيا كبيرا باحدى فنادق مدينة العلمين بالساحل الشمالي في ختام موسم صيف 2022 .

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الحفلات الغنائية التي يحييها إيهاب توفيق بالساحل الشمالي الفترة الماضية منذ بداية يوليو الماضي وحتى الآن ، والتي شهدت حضورا جماهيريا لافتا .

ويقدم توفيق في حفله المقام اليوم أغنياته الشهيرة التي أحبها الجمهور منها في مشواره الغنائي ، منها عامل عاملة ، عدى الليل ، سحراني ، الله عليك ياسيدي ، حبيبي ونور عينيا ، لاداعي ، تترجا فيا.

بالإضافة لبعض أغنياته الجديدة التي قام بطرحها منذ فترة ولاقت استماعا جيدا منها انت اختياري و سنة حلوة والتي كانت آخر أغنياته التي قام بطرحها لتكون أغنية خصيصا للاحتفال بمناسبات أعياد الميلاد .

وحضر توفيق لمقر الحفل بالعلمين مساء اليوم برفقة مدير أعماله تامر عبد المنعم ومنظم الحفلات مصطفى أبو دشيش وبعض أصدقاؤه .